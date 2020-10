Arreglarán la fachada y cubierta de un piso en Eugenio Hermoso

El ayuntamiento de Almendralejo ha anunciado que procederá de forma inminente a ejecutar la rehabilitación de la fachada y cubierta de uno de los edificios que está en la calle Eugenio Hermoso, en la barriada de San José. Concretamente el que hace esquina con la calle Federico García Lorca, justo frente a la oficina de la policía local de ese barrio. El objetivo es cumplir con las condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato del edificio.

La actuación tiene un coste de 15.972 euros, ordenándose que cada propietario liquide su cuota correspondiente. Al no realizar voluntariamente las reparaciones, y tras varias indicaciones para ello, será ejecutado subsidiariamente por el consistorio. Algunos propietarios han abonado el importe, pero otros no, algo que se les reclamará posteriormente a los interesados. El ayuntamiento no ha querido demorar más la actuación y pondrá el dinero por adelantado de lo que falta.

La obra consiste en el picado y sustitución de enfoscados en mal estado, tanto del cerramiento como de las zonas comunes. También reposición de la carpintería exterior de las escaleras, pintado de la fachada y zonas comunes.

Esta lavado de imagen en San José se une a la finalización del área de regeneración urbanística entre las calles Diego Téllez y Santa María de Cora.