El asistente perfecto para optimizar el trabajo

Los papeles. Los malditos papeles. ¿A qué empresario o autónomo no le ha agobiado alguna vez el descontrol de la documentación de su empresa, el desorden de facturas impagadas o la falta de tiempo para ese presupuesto que el cliente ansía tener en sus manos? Si usted es empresario o autónomo, estamos convencidos de que se está viendo reflejado ahora mismo en esas líneas. Quizá, de algún modo, haya encontrado alguna solución, pero si no es el caso, que sepa que existen. En ese mar de gestiones navega a toda vela y viento en popa la empresa Torrado Soluciones Administrativas, cuya gerente y responsable es Lidia Díaz Torrado. Esta joven empresaria almendralejense detectó la necesidad que tienen muchos autónomos y pymes de tener organizada toda la documentación de sus empresas y poder dedicarse al cien por cien a lo que más saben, su trabajo real.

“Nuestro cometido es la administración de las empresas de forma externa. Llevamos más de 15 años de experiencia en el sector y sabemos que hay mucho autónomos y pymes que no pueden o saben organizarse para que sus negocios vayan al mismo compás que sus trabajos. Y ahí trabajamos a fondo nosotros”, explica Lidia, que es diplomada en Relaciones Laborales y cuenta con varios másters en dirección y administración de empresas, asesoría fiscal o recursos humanos.

Fundamentalmente, Torrado Soluciones se centra en la gestión puramente administrativa, la recepción y el pago de facturas de clientes, la elaboración de facturas a proveedores, la conciliación bancaria y llevar cuentas al día y ser nexo de unión con asesorías para cualquier tipo de gestión documental, ya sea subvenciones o presentación certificados. “Sabemos que hay autónomos que no pueden abarcar más trabajo porque no dan a tiempo los presupuestos a clientes o porque se agobian a la hora de tener que dedicarle tiempo a la administración de su empresa”. Con una empresa externa como Torrado Soluciones, se ahorran costes para no tener que contratar una persona fija y se cuenta con la confianza de tener a un equipo de profesionales llevando ese control que incomoda tanto a muchos empresarios.

La idea no es nueva, pero “nuestra ventaja competitiva es que le damos disponibilidad absoluta a nuestros clientes. 24 horas, siete días a la semana. Somos solucionadores de sus problemas y tenemos esa capacidad de estar siempre a su lado”, puntualiza Lidia. En el inicio de la actividad, ella era la organizadora de todo, pero el crecimiento de Torrado Soluciones le ha llevado a formar su propio equipo de profesionales.

“Los clientes ganan ahora en tranquilidad, optimizan el tiempo de su trabajo y tienen plena dedicación a la actividad principal de su empresa, lo que les permite atender mejor a los clientes y especializarse más en sus tareas. Les damos esa opción de hacer bien su trabajo sin preocuparse de los dichosos papeles”, explica Lidia.

Pymes y autónomos importantes han confiado ya sus negocios a Torrado Soluciones. Buscan a esos empresarios que necesiten una gestión administrativa, pero que no tengan ese volumen de negocio como para llevar a cabo una contratación fija. También están disponibles para trabajos puntuales o atascos administrativos. Solucionan problemas. Algo que, sencillamente, les encanta a los empresarios.