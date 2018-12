La asociación TDAH Tierra de Barros atiende a 35 familias

Todavía para muchos las siglas TDAH es un universo desconocido. Atienden al Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad y, desde hace dos años, funciona en Almendralejo la asociación TDAH Tierra de Barros, que atiende a niños con este tipo de trastorno entre los 6 y los 17 años. Actualmente, hay unas 35 familias que se benefician de los talleres y actividades que organiza este colectivo y que trabaja con dureza para hacer visible un trastorno que muchos confunden con otras patologías.

Este trastorno implica déficit de atención, hiperactividad y/o impulsividad. Suele aparecer a partir de los siete años y aunque un alto porcentaje sigue padeciendo el trastorno en edades de adolescencia y adulto, muchos otros lo normalizan para tener una vida más sociable. «En muchas familias sigue siendo un tema tabú, del que no se habla para no etiquetar al niño. Se oculta en muchas ocasiones y este no es el camino», dice José Manuel Pardo, vicepresidente de la asociación. Ellos trabajan, precisamente, para todo lo contrario. Para hacer visible el trastorno y que la sociedad conozca sus particularidades, algo que vendrá bien para la vida de estos jóvenes. «Hay que conocerlo para que las personas que lo sufren puedan estar integrados en la sociedad. Tratamos de cubrir lo que el sistema sanitario no cubre», informó.

Y es que la asociación cree que un niño con TDAH debería pasar revisiones a cada tres meses «y no una al año». La asociación trabaja con terapias para darles continuidad y han puesto en marcha un taller de música para el desarrollo neuronal con resultados positivos. Unos 25 niños las reciben.

sin sede / El colectivo no tiene una sede física, pero sus representantes están los viernes por la tarde en una de las salas de la Zona Joven (avenida Rafael Alberti) que les cede el ayuntamiento. Allí desarrollan un taller de informática y otro de ajedrez. Pardo pide a los padres que crean que sus hijos puedan tener este trastorno que se pongan en contacto con ellos a través de esta oficina o de los perfiles sociales de la asociación. El hecho de que estas familias intercambien experiencias resulta positivo para el entorno familiar.

Pardo también recuerda que es importante que el sistema educativo informe bien sobre este trastorno, especialmente con información para los docentes. Y lo es, añade, para no confundir actitudes habituales del trastorno con otras que puedan parecer de «mala educación».

La asociación del TDAH quiere organizar una charla para informar sobre los medicamentos que pueden tomar estos niños, ya que aseguran que hay mucho «miedo y desconocimiento» sobre esta materia. Todo lo recaudado en la próxima carrera de la San Silvestre de Almendralejo irá destinado a esta asociación.