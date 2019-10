La asociación TDHA denuncia la falta de sensibilidad de «algunos» profesores

La Asociación de Familiares y Afectados por Déficit de Atención con y sin Hiperactividad y Trastornos asociados Tierra de Barros (TDHA), que trabaja con niños de Almendralejo y comarca, ha alzado la voz para denunciar la falta de sensibilidad de «algunos» docentes que no hacen cumplir los protocolos de actuación en clase para tratar a los niños que padecen este tipo de trastornos, aunque no precisaron cuáles son.

«A algunos docentes no les queda claro que significa el TDAH. Yo soy educadora social y si tengo que tratar a alumnos con estos trastornos me empapo de lo que es. Los docentes deben formarse para atender a alumnos con diversidad. Hay docentes poco motivadores y entendedores de esto y así es más difícil. Entre nosotros, no hay padre que diga que a sus hijos los atienden bien en los centros educativos. El protocolo educacional no se está cumpliendo», denuncia Inmaculada Gómez, presidenta de TDAH Tierra de Barros.

El citado colectivo agrupa a unas 38 familias con hijos que sufren algún tipo de trastorno de déficit de atención. La desesperación se multiplica cuando afrontan la etapa educativa porque consideran que no hay «rutinas normalizadas» para tratarles de manera especial.

«Hemos avanzado algo, pero no con la calidad que merecemos. Los niños van creciendo y nos falta ver más mejoras», dice Ana Macías, secretaria de la asociación. Inmaculada Gómez va más allá: «La función de un docente no es solo limitarse a dar el tocho, sino facilitar la educación a los alumnos y formarlos como personas de provecho. Tenemos que dar la voz de alarma porque no se está cumpliendo y nosotros lo que hacemos aquí es ponernos en nombre de todos los padres que representamos», subrayó.

Visibilidad/ Argumentan desde el colectivo TDAH Tierra de Barros que «como son niños que aparentemente no parecen tener ningún problema, no es visible lo que tienen. Y al no ser visible, parece que tampoco lo es para los demás», explicaron ambas.

Desde la asociación no descartan contactar con la consejería de Educación de la Junta para informarles de esta situación instándola a que adopte las medidas necesarias para que estos protocolos se cumplan.

Actualmente, el colectivo prepara el día mundial del TDAH que será el día 27 de octubre. Para ese jornada se iluminará de color el teatro Carolina Coronado y hay prevista una convivencia entre todas las familias de la asociación en el Palacio del Vino.

La asociación recibe ayudas de la Junta y Diputación de Badajoz para varios programas como un taller de psicoterapia musical y otro de habilidades sociales. Los niños también practican ajedrez terapéutico con la Fundación Ruy López y clases de robótica para mejorar la atención sostenida, la destreza y la memoria.