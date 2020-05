El Ayuntamiento de Almendralejo destinará un millón de euros para reactivar la economía local

El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, ha anunciado que el ayuntamiento reservará un millón de euros para desarrollar un plan que reactive la economía local y sirva para afrontar la crisis económica derivada de la crisis sanitaria internacional del coronavirus. El alcalde espera conocer pronto la liquidación del ejercicio presupuestario de 2019 y ya está programando el reajuste presupuestario para impulsar dicho plan.

De momento, Ramírez sólo ha desvelado los cinco frentes a los que irá destinado este plan de recuperación económica de Almendralejo. Un paquete de medidas irá destinada a medidas de protección y prevención contra el covid-19 para empleados municipales y de aquellas empresas de servicios esenciales y de primera necesidad.

Otro paquete de ayudas irá destinado a la recuperación de las empresas locales más afectadas por la crisis del covid-19. También se está diseñando un plan específico para el fomento de la hostelería y el comercio, los dos sectores más castigados por este parón. Ha anunciado, además, un plan de obras públicas, refiriéndose a obras pequeñas a las que puedan aspirar empresas de la localidad y, en la medida posible, sean actuaciones que también favorezcan a los sectores más castigados por la crisis.

Por último, el otro gran paquete de ayudas irá destinado a la atención social de grupos más desfavorecidos.

Ramírez dice que detallará la próxima semana las medidas de cada bloque, ya que necesita primero obtener los informes de la Intervención municipal y saber bien qué partidas se van a suprimir y cuáles se van a mantener del presupuesto actual.

Sin pacto global

Lo que sí ha quedado claro es que no habrá un gran pacto global para consensuar las medidas para la recuperación económica entre las principales fuerzas políticas, como era intención del alcalde. «Hemos perdido una oportunidad de hacer un gran debate. Si la oposición no quiere, el equipo de gobierno tomará las medidas oportunas». Ramírez ha lamentado que desde el Partido Popular no se haya accedido a realizar este gran pacto local, ya que los populares consideran que las propuestas han de debatirse en el pleno y, además, ha presentado su propia batería de medidas.

«La propuesta era hacer este debate en un proceso más ágil que el de los plenos, pero no ha podido ser», lamenta Ramírez. El Partido Popular ya anunció su batería de medidas donde destaca reducciones y bonificaciones en impuestos como el IBI, el ICIO y la basura, compensación de la tasa de terrazas (que también lo planteará el equipo de gobierno), reducción del IBI rústico y guardería rural o medidas compensatorias para comercios y autónomos, entre otras muchas.