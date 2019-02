Bote presenta Icalm, partido que define como «progresista»

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Singular el sr. Bote. Militante durante un montón de años en el P$O€, hasta que cuando perdió unas primarias descubrió que el partido era una especie de empresa familiar. Es curioso que cundo mandaba no reparara en ello. Después de este descubrimiento, seguramente traumático, ha decidido hacer un partido al que ha puesto un nombre, aunque no hacía falta, pues será su partido, no al que él pertenece, sino que el partido le pertenece a él. Si quieren conocerlo mejor pregunten a sus antiguos compañeros de partido.