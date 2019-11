El botellón de tardebuena del 24 de diciembre se trasladará al ferial

El popular botellón de tardebuena, que reúne tradicionalmente el 24 de diciembre a miles de jóvenes en las calles de la movida almendralejense, especialmente en la calle Cometa, no se hará este año en ese lugar y será trasladado al recinto ferial. Así lo ha decidido por consenso el equipo de gobierno, según ha explicado el concejal de seguridad del ayuntamiento, Juan Arias, quien ha descartado que se fuera a suprimir ese botellón. No obstante, ha precisado que, «por motivos de seguridad y de cumplimiento con la ley, se va a trasladar al ferial».

Arias, encargado de velar por el cumplimiento de todas las ordenanzas municipales, asegura que «el ayuntamiento no puede fomentar el botellón en ningún lugar donde no esté habilitado. Hay un informe de la policía local que dicta que no se puede realizar esta actividad en base a la ley de convivencia y ocio».

El edil defiende el hecho de que no se puede beber alcohol en la vía pública y recuerda que ese botellón genera molestias tanto a los vecinos de la zona como al tráfico rodado de vehículos en una zona céntrica de la ciudad.

Juan Arias también considera más apropiado que este botellón se haga en el recinto ferial por seguridad, ya que la aglomeración de personas que suele concentrarse entre las calles Cometa y Ganaderos (que llega a superar las 3.000 personas) provoca que pueda resultar dificultosa una posible intervención de los servicios de emergencia sanitarios en caso de cualquier incidencia.

Decisión difícil/ Juan Arias es consciente de que no ha sido una decisión sencilla de tomar. «Está claro que la medida no puede agradar a todos los almendralejenses, pero se ha realizado por consenso de todo el equipo de gobierno», incide. Además, indica que ha mantenido contacto con los propietarios de los bares y establecimientos de esta zona, así como con vecinos, quienes respaldan la decisión.

Los más contrarios a esta decisión son los jóvenes, muchos de los cuáles han expresado su malestar en las redes sociales porque consideran que era una tradición que gustaba a todos.

En este sentido, Arias ha querido tranquilizar a estos jóvenes disconformes y ha adelantado que para esa tarde del 24 de diciembre se programarán actividades en el recinto ferial para celebrar esta ‘tardebuena’. Ese día también se intensificará la vigilancia y la seguridad en este espacio.

Por otra parte, en la zona tradicional de la calle Cometa, los bares y establecimientos abrirán como es habitual, aunque también aprovecharán para hacer actividades alternativas que atraigan al público que ese día sale a la calle. De hecho, Juan Arias ya ha asegurado que hay peticiones de los propietarios de estos bares de poder ubicar o ampliar las terrazas existentes, ya que la gente querrá estar fuera.

Unos días antes de tomar la decisión, Juan Arias ya había adelantado las intenciones del equipo de gobierno. El edil ha tenido siempre claro, argumenta, la necesidad de que en Almendralejo se cumplan todas y cada una de las ordenanzas municipales, aunque algunas resulten impopulares.