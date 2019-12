Se buscan católicos valientes

En la sociedad de hoy en día, pocos se extrañan ya de escuchar la clásica frase de «soy católico, pero no practicante». Y algunos, más atrevidos, también espetan: «yo creo en Dios, pero no en la iglesia». Los hay, incluso, que se avergüenzan en decir que son católicos o aquellos que casi que se esconden para santiguarse ante una iglesia o practicar su fe. A todos ellos, el escritor almendralejense Martín Bermejo, los ha bautizado como católicos light. Y así es cómo ha denominado su última publicación, una reflexión profunda sobre aquellos cristianos que han abandonado la práctica de la fe porque piensan que no hay que hacer nada para ser un buen cristiano.

‘Católicos Light. Un libro para católicos valientes’ es una publicación dirigida a aquellas personas que se han dejado entrar a la rutina en su vida, haciendo que la experiencia de la fe no sea una vivencia, algo existencial, sino un aspecto más de su propia vida como pueda ser la pertenencia a un club social, la afición a un equipo de fútbol o la afiliación a un partido de fútbol. Para Martín Bermejo, ser cristiano es mucho más que eso «y Cristo reclama nuestra vida entera y nuestro compromiso absoluto».?

Partiendo de esa idea y de la apatía que se ha generado en nuestra sociedad por la práctica del catolicismo, Martín ha escrito una profunda reflexión sobre esas personas y sobre la incongruencia que supone seguir a Dios, pero no seguir su fe. ?

«Se trata de ser coherente con tu vida. No podemos ser personas light. Hay que tener un cierto compromiso con aquello que defiendes. Hoy día, es muy sencillo decir soy de tal o de cual. Decirlo no compromete a nada. Hay que actuar», puntualiza Martín.?

Pone un ejemplo muy claro: «decir soy creyente pero no practicante es como decir que soy Cristiano Ronaldo y no juego a fútbol. No tiene coherencia».?

Martín Bermejo confiesa que a él mismo le ha venido «muy bien» escribir este libro porque se autodefine y «porque nuestro camino de conversión no acaba nunca, ya que la meta es el mismo camino y caminar es la misma meta».?

Este almendralejense pretende hacerle ver a esos ‘católicos light’ que sus expresiones están repletas de incongruencias y les quiere hacer reflexionar sobre por qué las hacen. Se trata de un libro autoeditado que se puede encontrar en las librerías locales y cuyos fondos son solidarios para la oenegé Despierta Almendralejo.