Cambio de look para un edificio en San José

Las obras de rehabilitación de la fachada y las cubiertas de uno de los edificios más deteriorados de la barriada de San José y que se encuentra justo en la esquina de las calles Eugenio Hermoso y Federico García Lorca (frente a la comisaría de policía del barrio) ya han finalizado y han proporcionado un importante cambio de imagen en este inmueble.

Fue el pasado mes de octubre cuando el ayuntamiento anunció esta rehabilitación con la finalidad de cumplir las condiciones de seguridad, salubridad y ornato del edificio. El coste de las obras ha sido de 15.972 euros y se ha ordenado que cada propietario del edificio liquide su cuota correspondiente. Al no haber sido realizado voluntariamente por ellos, ha sido ejecutado subsidiariamente por el consistorio. Algunos de los vecinos habían abonado el importe previamente, pero otros no. Sin embargo, el consistorio no quiso demorar la actuación y reclamará el dinero a los interesados.

Las obras han consistido en el picado y sustitución de enfoscados en mal estado, tanto del cerramiento como de las zonas comunes, la reposición de carpintería exterior de las escaleras, pintado de la fachada y zonas comunes y arreglo de cubiertas.