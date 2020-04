El centro de salud de San Roque apuesta por las videoconsultas

El centro de salud de San Roque de Almendralejo, para tener una mejor y efectiva gestión de la crisis sanitaria por el covid-19, ha recomendado a los vecinos que sean pacientes de este centro que limiten los desplazamientos al médico durante estos días del estado de alarma, recomendando distintas posibilidades para gestionar sus incidencias.

Entre ellas, destaca la puesta en marcha de la videoconsulta, es decir, una consulta sanitaria realizada a través de dispositivos electrónicos, ya sea móvil, tablet o el propio ordenador del paciente. A través de videoconferencia puede ser atendido por el médico o pediatra de atención primaria sin tener que desplazarse físicamente al centro de salud y siempre que el profesional en la materia lo estime necesario.

La videoconsulta está incluida en el centro de salud online y es una aplicación gratuita que se puede descargar en cualquier dispositivo en los mercados de Google Play y Apple Store.

Asimismo, para aquellos pacientes que han de gestionar el parte por incapacidad temporal, el centro de salud de San Roque informa que lo enviará por correo electrónico para evitar también desplazamientos.

Con respecto a la receta electrónica, informa que se pueden hacer los cambios necesarios como crear, modificar o prorrogar el tratamiento en receta electrónica sin la tarjeta sanitaria del paciente, posibilitando así la consulta no presencial. Si el paciente no dispone de la tarjeta sanitaria, debe comunicarlo cuando solicite cita previa y recogerla a las once de la mañana en la administración de este centro de salud.