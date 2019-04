La cercanía con la Semana Santa reduce el programa de San Marcos

La cercanía de fechas entre la Semana Santa y San Marcos ha provocado que la hermandad que organiza cada 25 de abril la romería de Almendralejo haya tenido que reducir el programa de actividades al no disponer de fechas para hacer algunas de ellas. Es el caso de la cross popular de San Roque o la maratón de BTT que venían realizando en años anteriores y que en este 2019 no habrá. Tampoco habrá procesión de traslado del santo desde la ermita hasta San Roque, ya que al estar en periodo de Cuaresma no se pueden hacer procesiones.

No obstante, la programación contará con sus actos más tradicionales. Comenzará el 22 de abril con el solemne triduo en honor al santo en la parroquia de San Roque, y el martes 23 se celebrará la tradicional jornada de convivencia de los usuarios de Includes en la ermita de San Marcos tras la marcha que harán por el camino Lobón.

La apertura de la caseta habilitada en los aledaños de la ermita tendrá lugar en la noche del miércoles 24, a partir de las diez. Habrá djs para poner música y servicio de bebidas y restauración en barra y mesas. También funcionará el servicio gratuito de autobuses con salida y llegada desde la plaza de Extremadura, entre las nueve de la noche y las seis de la madrugada.

Día grande/ El 25 de abril no sufrirá ningún cambio y San Marcos discurrirá como de costumbre. A las ocho de la mañana tendrá lugar el desayuno popular de churros y dulces con chocolate en las inmediaciones de la parroquia de San Roque, hasta donde irán llegando todas las carrozas que participan en la jira. El camino de San Marcos será el habitual y pasará por las calles Jesús Núñez Mancera, Villalba, avenida de la Paz, plaza de Extremadura, carretera de Badajoz, avenida Miguel Hernández, giro por el camino Huseros, Los Cañitos, Gorrión y entrada a la ermita después del tradicional baile del grupo folclórico Tierra de Barros. El plazo para la inscripción de carrozas sigue abierto hasta el día 17.

La misa comenzará a las doce de la mañana y durante todo el jueves 25 de abril también habrá servicio de bus para desplazarse de Almendralejo a San Marcos, entre las 8.30 y la una de la tarde y de cuatro a nueve de la noche.

Falta de hermanos/ Desde la hermandad han vuelto a recordar que siguen organizando iniciativas para la captación de nuevos hermanos, ya que en los últimos años la cifra se ha estabilizado en 680, «pero el número no crece, a pesar de que estamos intentándolo», señaló Catalina Pérez, hermana mayor. Para ser hermano de San Marcos tan solo hay que pagar una simbólica cuota de seis euros al año, un dinero que según manifestó Pérez, «se destina al mantenimiento de la ermita que tanto esfuerzo y tiempo le costó a todo el pueblo de Almendralejo».

Catalina Pérez aprovechó también ayer para anunciar que este año se volverá a editar la revista de San Marcos que se repartirá durante el desayuno popular del 25 de abril. Esta publicación, que dejó de editarse un tiempo, se recuperó durante la edición pasada en la que se conmemoró su 25 aniversario.