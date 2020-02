La colonia del cernícalo primilla de la Purificación tiene nuevos nidos

La colonia del cernícalo primilla que anida en la iglesia de la Purificación se encuentra a buen recaudo. Voluntarios de la asociación en defensa de la naturaleza, Dema, han dado a conocer cómo son los nuevos nidos instalados en la parte más alta de la Torre de los Almendros, que es, además, el punto más alto de Almendralejo y un lugar considerado como Zona de Especial Protección de Aves, la primera declarada en Europa dentro de un edificio de un casco urbano.

Dema ha presentado un prototipo de nido artificial para el cernícalo primilla en un espacio muy singular. Los nidos protegen a las crías para que no puedan salirse y no caigan por el precipicio a gran altura, salvando así a muchos pollos de esta especie. Además, como subraya Pepe Antolín, de Dema, los nidos están incrustados y con el mismo color de la torre, por lo que desde abajo no se distingue el impacto visual que causan los nidos, requisito que exige el proyecto ZEPA Urban que impulsa la Junta y en el que Dema es socio colaborador.

Durante estos días, voluntarios de la asociación acondicionan los nidos ante el inminente comienzo de la campaña de cría, limpiando la basura acumulada de la zona alta de la torre, así como eliminando la leña que desprende el nido de la cigüeña.

Pepe Antolín ha agradecido al párroco de la Purificación, Rafael Corraliza, su colaboración con esta iniciativa.