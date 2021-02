La comida en casa, a un click

Pedir desde un teléfono móvil la comida y que te lo lleven a casa no es ninguna novedad. De hecho, es cada día más habitual en estos tiempos. Pero en localidades como Almendralejo, muchos bares y restaurantes no pueden permitirse tener ese servicio a domicilio. Falta personal, no hay flota de motoristas, sale más caro o, directamente, muchos no saben ni cómo gestionar esos pedidos por internet.

De esa necesidad, acelerada en tiempos de covid, nace Miodel Food, la primera plataforma de servicio para recoger y llevar comida orientada a todos los bares y restaurantes de Almendralejo. «Muchos hosteleros no tienen ni los medios ni los conocimientos para implantar un servicio a domicilio y Miodel llega para ayudarles de forma sencilla y económica», dice Luis Blanco, uno de los creadores junto a un equipo de trabajo.

Se trata de un servicio pionero en Almendralejo que trabaja a través de una web y una aplicación móvil que se puede descargar de manera gratuita en cualquier dispositivo. En la plataforma aparecen los bares y restaurantes de Almendralejo que se quieran adherir, sus direcciones, teléfonos, toda la carta y la posibilidad de hacer el pedido a un click.

Miodel permite a los negocios darle mayor visibilidad y ser compatible con el resto de canales comunicativos que tengan estos bares o restaurantes. Les ofrece un servicio personalizado para subir menús y gestionar los pedidos.

Actualmente, esta nueva firma está informando a bares y restaurantes de la ciudad. «Nos hemos encontrado mucho desconocimiento y gente que necesita ayuda para modernizarse. Y no es algo coyuntural, pues todos sabemos que esto ha llegado para quedarse».

Cada establecimiento podrá decidir si ofrece servicio para llevar o para recoger, los costes que puede tener y el pedido mínimo a realizar. «Todo es configurable por cada establecimiento y eso es una gran ventaja». Además, la app permitirá tener un seguimiento por fases del pedido:encargo verificado, elaboración del pedido y proceso de envío.

Para los establecimientos integrados en Hostural sólo costará 20 euros al mes y no pagarán tasa por activación del servicio. De cada pedido, la empresa sólo se lleva el 10% para hacer rentable el servicio. Muchos bares tienen en Miodel la gran oportunidad de abrir el canal que siempre habían soñado. Poder llevar sus productos hasta los hogares de Almendralejo.