Contabilizan 677 bolsas de sangre en el mes de agosto

La campaña de donaciones de sangre que gestiona la coordinadora local, dependiente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Badajoz, ha logrado recaudar un total de 677 bolsas de sangre durante las ocho jornadas de donaciones que han transcurrido en el Palacio del Vino y la Aceituna.

Ha sido uno de los meses de agosto más flojos en donaciones, pero la cantidad no pasa desapercibida y son muchos los donantes de Almendralejo y la comarca los que han ido a donar, pese a las trabas y contratiempos de la pandemia del coronavirus. A esto hay que añadirle el componente del virus del Nilo y la particularidad de que muchos donantes no lo hayan podido hacer en esta ocasión si las recomendaciones médicas no lo precisaban para evitar males mayores.

La próxima campaña de donaciones se desarrollará en el mes de diciembre. Queda por saber si volverá a ser o no en el Palacio del Vino.