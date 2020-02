Cultura apuesta por enganchar al público infantil al teatro

La delegación de Cultura ha dado a conocer la programación de obras para el teatro Carolina Coronado hasta el próximo mes de marzo en la que destaca una marcada apuesta por el teatro infantil. Domingo Cruz, concejal del ramo, tiene claro que uno de los objetivos de este 2020 pasa por «fidelizar al público infantil y que se generen hábitos de consumo cultural desde edades tempranas».

Así las cosas, de las 22 representaciones teatrales programadas para las próximas semanas, siete son obras dirigidas al público infantil. De entre todas destaca la representación de Frozen, la Reina del Hielo, que llegará al teatro de la mano de la Gran Belleza Producciones el domingo 22 de marzo. Es un musical adherido a la Red de Teatros de Extremadura.

Otra obra destacada en este género es El Soldadito de Plomo, del Avispero Producciones, que cuenta el tradicional libro de Andersen cambiando el final para dar a entender de que hay alternativas más felices. Será el domingo 16 de febrero.

El programa engloba otras obras infantiles como My little Library y Little Prince, para alumnos de primaria el 12 de marzo; New Clothes, el viernes 13 de marzo; o el El Princi-Pato, de la red de teatros de Extremadura, fijada para el 15 de marzo.

Carnaval/ La programación del teatro incluye en febrero dos espectáculos de carnaval. Por un lado, el gran festival de Almendralejo que será el sábado 22 de febrero, a las 18.00 horas. Y por otra parte, una gala especial de homenaje a La Mascarada en el 25 aniversario de su creación. La gala será el lunes 24, a las nueve de la noche, con el mejor repertorio del grupo carnavalero con más solera e historia de la ciudad. La entrada anticipada tiene un precio de 10 euros.

La programación también propone galas solidarias como la de este domingo en favor de Adafema protagonizada por la escuela de baile de Carmen La Parreña, la gala solidaria contra el cáncer del 29 de febrero y el desfile de modelo benéfico para Afibroal, el 7 de marzo.

A la presentación del programa acudió Trevelan, organizador del festival Tierra de Magia que este año se pasa de noviembre a febrero. Así, el teatro acogerá tres galas de magia los días 7, 8 y 9 de febrero con magos destacados como Ismael Montiel, Emilio El Mago, Fernando Flores y el propio Trevelan. La gala especial será la del día 8 con el show del Mago Murphy.