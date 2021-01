La deuda municipal de Almendralejo baja 1,9 millones durante el último año

Desciende la deuda municipal de Almendralejo. Así lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, José María Ramírez, durante el balance anual que ha realizado de la actividad del ayuntamiento en este finalizado 2020. Según los datos aportados por el primer edil, la deuda del ayuntamiento se cerró en diciembre de 2020 en 15,6 millones de euros, lo que supone un descenso en el último año de casi dos millones. Hay que recordar que, en diciembre de 2019, la deuda municipal era de 17,5 millones, mientras que en diciembre de 2018, la deuda era de 20,3 millones.



Ramírez ha hablado de estos números y se ha referido al proyecto de presupuesto municipal para 2021 en el que está trabajando el equipo de gobierno y que podría ir al próximo pleno de finales de mes. En este sentido, ha señalado que ha pedido a los diferentes grupos políticos que hagan sus propuestas para debatirlas, aunque puntualiza que todavía no han recibido ninguna.

«Será un presupuesto done habrá un gran gasto social como es normal, pero no podemos dejar a un lado las inversiones», dice el alcalde. Reconoce que será un año importante para las obras, recordando los proyectos ambiciosos que hay encima de la mesa con los fondos europeos.

Dentro de la parcela económica para 2021, es más que probable que se tengan que suprimir partidas habituales dedicadas a Festejos por la actual crisis sanitaria. Ya se da por hecho que algunas fiestas como Las Candelas, que se celebra cada 1 de febrero, o Semana Santa, están prácticamente descartadas. Tampoco se sabe si se podrá realizar este año la romería de San Marcos, aunque todo apunta a que no. De ser así, sería el segundo año consecutivo sin romería en Almendralejo. Las Candelas, que es fiesta de interés regional, se cancelarían por primera vez en la historia.

Con respecto a algunos avances realizados en 2020 pese a la pandemia del coronavirus, Ramírez ha destacado los importantes procesos de negociaciones llevados a cabo para aumentar la oferta de empleo público, especialmente para el incremento de más plazas de policía. Asimismo, considera que ha sido muy importante los avances logrados para tener una nueva sede electrónica que favorece una gestión más rápida y eficiente de expedientes y documentación para los ciudadanos. Entre los logros de 2020, destaca la celebración de Iberovinac con el nuevo formato virtual, el mantenimiento de las escuelas profesionales o el arreglo de las calles que están en el entorno de la zona conocida como Pío XII, un proyecto que están viendo con buenos ojos los empresarios porque puede ser una zona de futuro crecimiento de Almendralejo.