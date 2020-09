La Escuela de Científicos abre sus inscripciones para octubre

La Escuela de Jóvenes Científicos, un proyecto impulsado desde la Universidad de Extremadura, ha abierto sus inscripciones en Almendralejo, donde pretende comenzar las clases el próximo 8 de octubre.

Esta escuela municipal dará clases presenciales, pese a la pandemia. Lo hará en una de las aulas del Instituto de Lenguas Modernas (calle Frailes), bajo unas estrictas medidas de seguridad. Los grupos no podrán superar los 15 alumnos, habrá una distancia interpersonal de metro y medio, no se compartirá el material con el que se trabaje, habrá que llevar la mascarilla de manera obligatoria, la ventilación en las aulas será constante y, en caso de que un alumno tuviera un síntoma común compatible con la covid-19, no asistirá. También han asegurado que, en caso de tener que interrumpir las clases por cualquier circunstancia, el curso se daría de forma on line.

Este año sólo habrá dos grupos:soñadores, con niños de tercero y cuarto de primaria; y navegantes, con niños de quinto y sexto.Teresa Cáceres, una de las profesoras de la escuela, considera que «acercar la ciencia a los pequeños siempre es un reto difícil, pero la respuesta en esta ciudad siempre es excelente. No sólo a la hora de elaborar trabajos, sino en la manera que los niños son capaces de entender la ciencia».