La concejalía de limpieza del ayuntamiento de Almnendralejo ha presentado la puesta en marcha de un nuevo servicio que funcionará como un plan de choque urgente de limpieza. Se trata de la incorporación de una especie de camión ‘escoba’ que irá recogiendo de las zonas o islas donde se instalan los contenedores aquella basura o enseres voluminosos que los almendralejenses suelen dejar en estas islas de contenedores, o bien porque no caben o bien por un mal uso de los mismos.

Este camión viene a complementar el servicio que ya ejerce una furgoneta que suele ir detrás del tradicional camión de la basura para retirar estos enseres. No obstante, la diferencia es que este camión no tendrá una ruta predeterminada y podrá actuar durante todo el día, tanto en materia de control como para subsanar las denuncias que vayan llegando de los vecinos a través del teléfono, la aplicación Carolina o las diversas redes sociales del consistorio.

Asimismo, también se ha establecido otro nuevo servicio. Se trata de una hidrolimpiadora de agua caliente que actúa en todas estas islas y puntos de contenedores para eliminar la suciedad incrustada en los alrededores. Dichos servicios se van a ir desarrollando por barrios durante los meses de noviembre y diciembre.

Concienciación

A estas campañas de choque en materia de limpieza viaria se suman otras más que se ponen en marcha en materia de concienciación ciudadana.

Una de ellas se refiere al control y limpieza de los excrementos de perros, un tema que siempre ha generado mucha controversia social entre los que tienen mascotas y los que no la tienen. Desde el ayuntamiento han anunciado que van a repartir unos huesos de plástico que contienen en su interior unas bolsas para recoger las cacas de los animales. Junto a estas bolsas, se dará otros utensilios de plástico que funcionan de manera similar a una pistola de agua y que, al rellenarlo con la mezcla de agua y lejía, sirven para dejar limpia aquellas zonas donde el perro ha hecho sus necesidades.

La otra campaña de concienciación que se va a sacar desde la concejalía de Limpieza busca el fomento del reciclaje entre los almendralejenses. Gracias a un acuerdo, una serie de empresas y establecimientos públicos se han comprometido a recoger envases vacíos que se puedan reciclar y proponen cambiarlo por bolsas de telas para hacer compras. Está previsto que ambas campañas comiencen de manera inmediata, justo antes de diciembre.

El concejal de limpieza, Manolo Álvarez, ha sido rotundo tras presentar estas iniciativas:«todas estas campañas no caldrán de nada si no hay colaboración ciudadana. Hay que concienciarse más y saber utilizar el Punto Limpio. No en todas las ciudades disponen de un servicio como éste», ha querido enfatizar.