Un estratega de los negocios

Hay una mala costumbre y una creencia muy repetida entre los empresarios de que no hay profesionales mejores que ellos para ejercer determinados trabajos. Ahora bien, saber identificar el talento y la creatividad y ponerlos a trabajar puede ser un cóctel determinante para construir una empresa exitosa.

Quien sabe mucho de todo esto es Daniel Romero (Almendralejo, 1983), miembro de BNI Desafío Almendralejo y responsable de RA&A Consulting, una firma exclusiva dedicada a potenciar la estrategia comercial y la dirección de proyectos. «Nuestro objetivo es claro: diseñar estrategias para ayudar a las empresas a ser más fuertes, a que estén mejor posicionadas y que sean más rentables». Así, sin más y sin menos.

Romero advierte de que no se ocupa de hacer una comercialización directa, sino de poner todos los elementos en orden para que se produzca más eficazmente esa comercialización de los productos. «En Extremadura, normalmente, hay empresas que son capaces de generar un producto bruto espectacular, con un altísimo nivel de compromiso, pero, en muchas ocasiones, no sabemos cómo venderlo. O dicho de otro modo, no confiamos en nuestras posibilidades porque no sabemos vender esos valores», señala.

En su empresa, Romero considera vital hacer primero una auditoría interna de la firma que deposita su confianza en ellos. Estudia sus ventajas y desventajas, las compara con el mercado al que se dirige y crea una línea estratégica a seguir. En ocasiones, puede ser reinventar el producto. En otras, promover nuevas líneas de negocio. Y todo ello lo transmite a la sociedad con una potente estrategia de marketing y comunicación.

«Nuestra ventaja competitiva es la creatividad y la capacidad de adaptarnos a distintos tipos de empresa. Es importante que la empresa que demanda un servicio de consultoría como este tenga confianza en los profesionales. Nosotros vamos a ver su negocio en tercera persona, de forma crítica y con una experiencia muy contrastada sobre los mercados y sus posibilidades». Empresas como Allianz, Delta, Grupo Dihex, Cristian Lay o Alumasa han acudido a RA&A Consulting para seguir moldeando sus negocios.

Momento crucial

La crisis internacional sanitaria generada por el covid-19 también puede tomarse como un punto de inflexión para empresarios y emprendedores. «El consumo va a cambiar y las demandas de la sociedad, también. Quienes sepan generar productos, estrategias o líneas de negocios que cubran las nuevas demandas, estará en ventaja para hacer exitoso un producto. Y ahí, les podemos ayudar», subraya. De momento, su empresa ha sacado un servicio low cost para asesorar y diseñar campañas de comunicación. Son momentos de innovar, pero siguiendo una estrategia.