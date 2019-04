Un estreno emotivo e impactante

Con el cartel de entradas agotadas en dos de sus tres pases se estreno la esperada película de Buñuel en el laberinto de las tortugas, un filme de animación 2D que ha hecho historia en nuestra región al ser el primero realizado íntegramente en la tierra, concretamente en la Factoría de la Innovación de Almendralejo. Mucha culpa de ello la tiene José María Fernández de Vega, que convirtió lo que iba a ser un corto en todo un largometraje de hora y media repleto de detalles, intensidad, emotividad y la crudeza que reflejaba la región de Las Hurdes en la década de los 30, una tierra olvidada, enquistada en las costumbres y vivencias de la Edad Media y que supuso una denuncia atroz de cómo se vivía en algunas partes de este planeta.

El estreno de Buñuel en el laberinto de las tortugas se produjo el viernes en Almendralejo, en las salas de los Multicines Victoria, donde la cartelera ya recoge su imagen junto a los estrenos de la semana. Al primer pase no quisieron faltar autoridades como el alcalde, José García Lobato, así como varios concejales, empresarios y, muy especialmente, amigos de Fernández de Vega, que ha dormido prácticamente con Buñuel durante los últimos tres años: «Es una ilusión tremenda ver este proyecto en pie. Estoy seguro que apunta alto y ya lo estamos viendo». Tan alto que no sería descabellado verlo pronto en la nominación para Los Goya y, quien sabe, si no termina en la cúspide de los Oscar. No descarten nada.

La crítica se ha mostrado muy favorable al filme y prueba de ello han sido los numerosos premios y reconocimientos que se ha llevado tanto a nivel nacional como internacional.

La cinta empieza recreando París en 1930 y un Luis Buñuel, siempre controvertido, poniendo patas arriba una sala de cines parisina con el estreno de La Edad de Oro, que provocó un estruendo en muchos espectadores. Con París dándole la espalda y con el proyecto de rodar un documental en Las Hurdes llegándole casi de rebote, Buñuel busca a su gran amigo, Ramón Acín, en Huesca, para pedirle fondos para rodar el montaje. Acín le dije que si le toca la lotería, ruedan. Cosas del destino. Aquella Navidad, el boleto de Acín es premiado y juntos se marchan a rodar Tierra sin pan, una denuncia al mundo sobre lo que ocurría en aquella recóndita parte de Extremadura.

La película cuida perfectamente todos los detalles: las características de los personas, las voces extremeñas, los gestos y expresiones y un paso acertado por todos los momentos importantes de la relación entre Buñuel y Ramón Acín. Intercala además imágenes en blanco y negro de lo que fue el documental para encontrar el paralelismo con la animación.

Una película de animación que relata una historia profunda y que, no por ser independiente, ha dejado indiferente al público.

Muchos almendralejenses salían de la sala 2 del muticines Victoria preguntándose cómo era posible hacer una película así desde Almendralejo. Una muestra más de la valentía de los emprendedores.