FACUA critica que no se devuelva el recibo del agua

El presidente de la asociación de consumidores Facua Extremadura, José Manuel Núñez, ha comparecido ante el pleno del ayuntamiento de Almendralejo de este mes de septiembre para defender, tras la sentencia del Supremo, que se debe abonar a los vecinos el dinero que Socamex ha cobrado de más de la tarifa del agua desde enero de 2017.

La asociación critica que el ayuntamiento no devuelva a los vecinos este llamado ‘tarifazo’ y espere a ver el estudio de costes reales de la nueva tarifa. Núñez utilizó esa opción que da ahora el pleno de defender su postura ante los grupos políticos.

Los miembros del pleno acordaron aprobar por unanimidad la ejecución de las sentencias del Supremo para volver a aplicar las tarifas de antes de 2017 e instar a Socamex, empresa concesionaria del servicio de aguas, a cumplir con lo resuelto por el Supremo. Sin embargo, el pleno no valoró aún la posibilidad de poner en marcha ninguna medida destinada a gestionar el reintegro de lo cobrado indebidamente.

Nuñez preguntó cómo se iba a proceder a devolver el dinero y el alcalde, José María Ramírez, indicó que la sentencia del Supremo no dicta en ningún lado que se deban reintegrar dichas cantidades. Ramírez indicó que la jurisprudencia señala que, si no hay una reclamación por parte de los afectados, son liquidaciones consentidas y no hay por qué devolverás de manera automática.

Facua critica que el ayuntamiento se limite a indicar lo dispuesto por el Supremo y quiera obligar a los usuarios a tener que reclamar para recuperar el dinero que se les ha cobrado de forma irregular

La asociación aconseja a los vecinos de Almendralejo que, ante la postura del ayuntamiento, reclamen la devolución de las cantidades que se les han sido cobradas de más desde 2016. Los afectados pueden acudir a la asociación para que ejerza acciones en defensa de sus derechos y reclame en su nombre al consistorio el abono de dichas cantidades.