Feafes Extremadura conciencia sobre salud mental en su exposición 'Miradas'

Durante toda la semana, hasta el viernes 12 de marzo, Feafes Extremadura mantiene abierta una exposición de fotografías que reivindican la defensa de los derechos de las mujeres y niñas con algún tipo de discapacidad psicosocial. En concreto, son nueve retratos de mujeres y niñas que pueden visitarse en el patio central del Palacio de Monsalud.

Están acompañados de frases del tipo ‘soy como tú, todas tenemos los mismos derechos’, ‘ayúdame a caminar, pero no marques mis pasos’ o no me quieras tanto, quiéreme mejor’, por citar algunos ejemplos.

El objetivo de esta exposición es hacer pedagogía proporcionando información, sensibilizar a la sociedad fomentando el respeto de los derechos de las mujeres con problemas de salud mental, luchar contra los estereotipos y prejuicios y promover la toma de conciencia respecto a su participación activa en la sociedad como ciudadanas.