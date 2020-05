Félix Zambrano: No estamos preparados para otro modelo educativo

Félix Zambrano confía y desea que la normalidad en el sistema educativo vaya recuperando su pulso y que el próximo curso académico se desarrolle sin sobresaltos. El secretario del comité de escolarización en Almendralejo y actual director del colegio Antonio Machado, considera que el profesorado actual no está preparado para cambios drásticos en el futuro: “se está hablando de muchas cosas y si hay opciones de hacer clases presenciales y compatibilizarlas con clases telemáticas. Yo espero que en septiembre podamos volver a la normalidad porque, ahora mismo, no estamos preparados para otro modelo educativo. Si ya es difícil abordar clases de manera telemática para muchos profesores, no queremos pensar cómo sería compaginarlo con clases presenciales".

Volver a la normalidad es el horizonte deseado “porque si tuviéramos que compatibilizar clases presenciales con telemáticas, necesitaríamos más profesores”. También considera que ese modelo educativo planteado originaría “problemas para la conciliación laboral y familiar, ya que si ahora resulta complejo, más lo sería con horarios partidos”.

Balance positivo

Zambrano sí extrae una valoración muy positiva sobre las clases llevadas a cabo durante el confinamiento. “La mayoría de centros educativos hemos ido evolucionando con el paso de las semanas. Cada uno ha apostado por distintas plataformas o páginas web, pero siempre ha habido un contacto cercano, directo y positivo con las familias”.

El esfuerzo realizado por el profesorado ha sido muy bien valorado por Zambrano, indicando que “antes teníamos un horario y ahora, prácticamente, muchos maestros han trabajado a demanda porque recibían correos e informaciones tanto por la tarde como los fines de semana”. Incide en la necesidad de aprender de esta etapa: “nosotros, los profesores, también hemos aprendido muchas cosas”.

Asimismo, destaca la implicación de los colegios para romper con la brecha digital y que muchas familias sin acceso a internet tuvieran dispositivos electrónicos y una formación rápida para utilizarlos y estar conectados con la educación.