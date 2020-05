La feria de la Piedad de agosto sigue en el aire

¿Qué va a pasar con la feria de la Piedad? Es una pregunta que se hacen muchos almendralejenses, ya que vista la situación de excepcionalidad que deja la crisis del coronavirus, no parece que haya mucho margen de maniobra para ferias. “Hay un escenario incierto que, a día de hoy, no podemos resolver. No sabemos si todo irá bien dentro de un mes o habrá una marcha atrás. En un escenario normal, podría haber alguna celebración, pero desde luego mucho menos masificada que una feria habitual”, decía en su última comparecencia de prensa, José María Ramírez, alcalde de la ciudad.

El primer edil ha pedido opiniones a los diferentes portavoces de los grupos políticos de la oposición, pero las dudas se extienden a toda la corporación y nadie opta por dar una solución en firme. Hay aspectos claros como el hecho de no existir un gran concierto multitudinario de música como en ediciones anteriores. El año pasado, esa partida de la feria se cobró 42.000 euros, dinero ahora virgen para hacer otras cuestiones.

Si la evolución de la pandemia es positiva, podrían hacerse algunas actividades tradicionales de la feria como la subida y bajada de la Virgen de la Piedad, un acto central más reducido, la entrega de distinciones y algún que otro homenaje, pero todo muy lejos de una feria habitual.

Romanticismo

Más opciones hay de que se pueda hacer la Ruta Literaria del Romanticismo, pero en una versión reducida y lejos de sus fechas habituales. Normalmente, esta fiesta, declarada desde el año pasado de interés regional, se celebra el primer fin de semana de junio. Esta fecha es imposible para este año, por lo que se plantea hacer la ruta del Romanticismo en julio o septiembre.

Lo que sí tienen claro en el ayuntamiento de Almendralejo es que para hacer esta fiesta “no saldrá ningún euro de las arcas municipales” y por lo tanto sólo se utilizará el dinero de la subvención que otorga la Junta de Extremadura por ser fiesta de interés regional. Aventuran que se hará una “programación mínima” contando sólo para ello con grupos locales relacionados con la cultura.