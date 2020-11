La fiabilidad, un valor en alza

En tiempos de crisis, la fiabilidad de un profesional es un valor en alza. Y la especialización en sus trabajos, más aún. Empresas Quin nació en el año 2011 como una firma para trabajar en el mundo de los yesos y las pinturas. Comenzó realizando trabajos de yesos, proyectados y laminados, pero buscó una diferenciación esencial: la pintura industrial.

Antonio Quintero, un empresario natural de Talavera La Real y miembro del grupo BNI Desafío Almendralejo, es gerente de esta empresa. “Desde hace tiempo, los clientes más exigentes necesitaban que, además de realizar tareas de mantenimiento o protección de distintos soportes con pintura, se les aportara una garantía o durabilidad en esos trabajos”, reconoce Antonio. A eso es a lo que llamamos, claramente, fiabilidad.

Explica Quintero que hay una normativa que clasifica los trabajos de aplicación de pintura dependiendo de los años que debe durar y del ambiente en el que se encuentre. Una pintura tendrá una durabilidad distinta según el lugar al que se expone o las sustancias químicas que puedan salpicarla. “Ahí, nosotros somos especialistas porque disponemos de los certificados de calidad que aseguran el cumplimiento de ensayos y normativas que se hacen en laboratorios externos por parte de los fabricantes de pintura”. He ahí una de sus grandes ventajas competitivas, “ir de la mano de la garantía de estos fabricantes”.

Empresas Quin trabaja habitualmente como uno de los fabricantes líderes en pintura industrial como es Hempel. “Nos da apoyo directo de fábrica, asesoramiento y permite aprovecharnos de su departamento de I+D. Toda una garantía”. Quinto es franco: “esto nos ha permitido ser más serios que nadie. Hemos sabido decir no a trabajos que nos piden una durabilidad que, con los materiales que se dispone, no se puede garantizar. Hay que ser serios y profesionales”. He ahí, otra de sus ventajas competitivas.

La otra gran ventaja de esta firma especializada en la aplicación de pintura industrial es su larga y dilatada experiencia. Antonio Quintero lleva más de 20 años dedicado al sector y ha trabajado con empresas multinacionales que han depositado confianza en su trabajo. Recientemente, ha realizado la aplicación de pintura en dos transformadores de luz para la presa José María Oriol que gestiona Iberdrola. Y acaba de firmar un contrato para un tercero. También ha realizado trabajos para el Ministerio de Defensa, Abengoa, Conesa, Moncobra o Acciona, por citar otras grandes firmas.

Todos sus puntos fuertes han convertido a Empresas Quin en una empresa más que fiable en su sector que, además, tiene a sus miembros en constante formación para seguir actualizándose con el tiempo. Una firma extremeña en crecimiento por el pequeño detalle de ser profesionales, serios y fiables.