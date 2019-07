El Gobierno licitará de nuevo el proyecto de la comisaría de policía

El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, ha anunciado que el Gobierno de España sacará de nuevo a licitación el proyecto de construcción de la nueva comisaría de policía nacional que empezó a construirse el pasado año, pero cuyas obras quedaron paralizadas el pasado 1 de marzo tras alegar la empresa adjudicataria que la edificación resultaba deficitaria por carencias presentadas en el contrato de licitación.

La obra para edificar la comisaría de policía nacional en la calle Miguel de Unamuno (próxima a Rafael Alberti) comenzó en septiembre de 2018. Fue la empresa Germán Gil Senda la adjudicataria del contrato por un importe de 1.277.000 euros, fijando una mejora de en torno al 45% del precio de licitación del contrato. No obstante, a los pocos meses de iniciarse los trabajos, la firma empezó a darse cuenta de que ciertos parámetros presupuestados no coincidían con los que realmente se fijaban en el proyecto de licitación. José María Ramírez Morán desveló ayer que la constructora solicitó al ministerio una serie de modificaciones en el proyecto para poder acometer el resto de la ejecución. Sin embargo, la ley de contratos del sector público no permite que esas modificaciones sobrepasen el 20% del contrato inicial. La administración central, que admitió esta serie de anomalías en el proyecto, supervisó estos cambios planteados por la empresa y que tras ser evaluados suponían una variación de más del 39%. Es decir, una modificación de más de medio millón de euros en el presupuesto, motivo por el que era imposible continuar con el trabajo.

El alcalde de Almendralejo ha anunciado que se ha producido una rescisión de mutuo acuerdo entre el Gobierno de la nación y la empresa del contrato para este proyecto. Con ello, se liquida a la empresa los trabajos efectuados hasta ese momento y se elabora un nuevo proyecto de licitación con los trabajos que restan. Cabe recordar que, actualmente, la obra ya tiene ejecutada parte de la estructura de tres plantas del nuevo edificio.

En marcha / Ramírez Morán ha confirmado que el nuevo proyecto de licitación se está redactando y que, próximamente, podría salir a concurso para recibir ofertas. Así se lo ha transmitido la delegada del gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, tras el encuentro que ambos mantuvieron durante la pasada semana.

Ramírez ha valorado este hecho como una buena noticia, ya que considera que en estos casos lo primordial es una rescisión de mutuo acuerdo que no ralentice el proceso para sacar un nuevo proyecto. No ha querido dar plazos, pero le han asegurado que no hay problemas de crédito y que la obra se reactivará sin problemas.

El primer edil también ha quedado pendiente con la delegada del Gobierno en repasar la actual situación de la plantilla de agentes de Policía Nacional en Almendralejo. En la actualidad, hay una ocupación del 78% de los puestos del plantel, es decir, 57 de los 78 que tiene la relación. En las próximas semanas se incorporarán otros cuatro agentes más producto de un concurso interno de la policía. A ellos se unirán los cinco agentes de prácticas que se anunció la pasada semana.