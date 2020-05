Habrá una desinfección integral en colegios e institutos de Almendralejo

Los servicios municipales de limpieza en Almendralejo harán una desinfección integral de los ocho colegios públicos de primaria, así como de los tres institutos de enseñanza secundaria de la ciudad. De hecho, operarios del servicio ya han estado desarrollando labores de limpieza y desinfección en los exteriores de los colegios, sus alrededores, así como en la parte interior de los centros que no se refiere a las aulas, es decir, patios de recreo, jardinería y pistas polideportivas. En los próximos días, esa labor también se hará dentro de las aulas.

Bulos

De otro lado, el alcalde de la ciudad, José María Ramírez, ha vuelto a condenar los bulos que se difunden por algunos lugares de Almendralejo sobre algunos focos de contagio que terminan siendo noticias falsas. En su última comparecencia ante los medios, Ramírez habló de un bulo que hablaba de un foco de contagio en una empresa de la localidad que supuestamente había tenido más de una veintena de casos de coronavirus. “Entiendo al que comparta esto porque puede llegar a pensar que es verdad, pero no al que crea este bulo. Me parece de una actitud criminal”, llegó a decir el primer edil, admitiendo que no sabe las intenciones que puede tener transmitir un bulo de este tipo, “pero sí hay unas consecuencias que inducen al temor de las personas”.