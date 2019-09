Habrá más presencia policial ante la oleada de actos vandálicos

Preocupación entre los vecinos de Almendralejo y el equipo de gobierno del ayuntamiento por la última oleada de actos vandálicos que han provocado desperfectos en algunos parques y mobiliario de la ciudad. El alcalde, José María Ramírez Morán, no ha escondido dicha inquietud y ha señalado que «esto no es normal porque además son actos hechos a conciencia y no sabemos de dónde viene el interés».

Se refiere el primer edil a los últimos desperfectos ocasionados en los parques de Las Mercedes, Las Palmeras o Fernando Aixalá, así como al incendio sucedido en varios contenedores de la avenida de la Paz que pudo provocar una tragedia mayor.

Ante estos episodios de vandalismo callejero, el alcalde ha reaccionado anunciando que habrá un refuerzo policial en determinadas zonas de la ciudad a partir de este mes de septiembre. Así, indica que habrá un par de parejas más de la policía local todas las tardes noches en puntos como la avenida de la Paz o los barrios de San José y Las Mercedes.

Además, el primer edil ha informado de que ya ha comunicado a Delegación del Gobierno la necesidad de contar en la ciudad con Unidades de Prevención y Reacción de la Policía Nacional (antidisturbios) que puedan patrullar tanto en coches, motos o a pie. Asimismo, desde el equipo de gobierno también trabajan para incluir en los próximos presupuestos la figura del guardaparques que ya prometieron antes de llegar al ayuntamiento.

Sucesos / Tres sucesos han marcado en los últimos días esta oleada de actos vandálicos. Por un lado, fueron arrancados todos los bancos de piedra del parque de Las Mercedes, unos treinta aproximadamente. Gracias a las cámaras de videovilancia de la avenida de la Paz hay pistas de quiénes pueden ser los infractores.

Por otra parte, también se investiga quién o quiénes fueron los autores del fuego intencionado que quemó varios contenedores en la avenida de la Paz en plena tarde, justo al lado del parque de Las Palmeras y enfrente de la Autoescuela Almendralejo.

La rápida intervención del cuerpo de bomberos pudo evitar una tragedia, ya que el fuego estaba tocando a un coche aparcado al lado de los tres contenedores que ardieron y también se propagaba por algunas ramas de árboles. Teniendo en cuenta la gran cantidad de árboles de este parque, cualquier tardanza a la hora de apagar el fuego podría haber dado con un incendio de grandes dimensiones en pleno casco urbano.

A todo ello se le suma los desperfectos ocasionados por otros individuos en un juego de tenis de mesa instalado en el parque Fernando Aixalá, detrás del Hotel Dulcinea. La mesa fue rociada con aceite usado dejándola impracticable y casi irrecuperable.

Ante estos actos vandálicos, el alcalde también ha anunciado que solicitará a la Delegación del Gobierno la instalación de cámaras de vigilancia en el parque de Las Mercedes. Ramírez sabe que no es sencillo conseguir este permiso por la Ley de Protección de Datos, pero añadirán informes de la Policía Nacional en los que se especifican otro tipo de delitos que se producen en este parque como el tráfico de drogas.

Por otra parte, el alcalde también ha pedido a algunos vecinos que sean más comedidos en redes sociales, ya que indica que alguno «me ha llegado a amenazar», en referencia a la aparición de estos problemas.