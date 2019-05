La historia del Museo del Vino, a través de charlas y una exposición

El Museo de las Ciencias del Vino será el tema central sobre el que giren las charlas y conferencias de la octava edición del Mayo Enológico que organiza la Asociación Histórica de Almendralejo y que cada año se centra en un aspecto socio-cultural de la comarca.

José Ángel Calero, miembro de la Asociación Histórica, ha dado a conocer el programa del Mayo Enológico que se abrirá el viernes 10 de mayo coincidiendo con la clausura de las Jornadas de Viticultura y Enología que celebra el centro universitario Santa Ana.

Además, a partir de ese día estará abierta en el museo una exposición sobre sus diez años de vida, en la que se podrán contemplar cuadros, piezas arqueológicas, documentos o los cuadernillos que la asociación ha venido realizando del Mayo Enológico.

El jueves 16, a las 20.30 horas, habrá una mesa redonda bajo el título de Influencia del museo en la vida de la comarca, en la que participarán Teresa Guerra Sánchez-Simón, del centro Santa Ana; David Díaz Maldonado, de Bodegas López Morena; Juan Luis Ortiz Espinosa, director del colegio Montero de Espinosa, y Aurora Quintana González, por el museo.

Para el jueves 23 de mayo, a las 20.30 horas, Marisa Díaz Espino, posiblemente la persona que más sepa sobre la vida del museo, en palabras del José Ángel Calero, impartirá la conferencia Diez años de vida del museo del Vino que imparte Marisa Díaz

La última cita del Mayo Enológico será el 30 de mayo, a las 20.30 horas, con la presentación de platos elaborados con los vinos del centro, con cava y con licores. Serán cocinados por integrantes de la asociación de Mujeres Rurales Pura Cepa. Explica calero que este año, para esta tradición, «hemos querido contar también con la presencia de los licores porque no podemos olvidarnos de que el museo del Vino está asentado sobre una alcoholera».

Misión divulgativa/ Calero ha subrayado, igualmente, la importancia que el museo ha tenido para Almendralejo y comarca, pero especialmente ha puesto énfasis en «una labor fundamental que desarrolla, cual es publicitar la cultura del vino, algo que pienso que es su principal valor de cara al exterior», ha destacado. En este sentido, indica que, bajo su punto de vista, el concurso de los vinos del museo o la investigación que se realiza es de lo más importante que se hace.

Ante la pregunta de que el museo es algo desconocido para muchos almendralejenses, Calero reconoce que «normalmente tenemos un problema y es que no sabemos apreciar lo que tenemos. Esto no solo pasa en Almendralejo, sino que suele pasar en muchas otras partes donde tienen museos fantásticos y son los propios habitantes de la ciudad los que no van», se lamenta.

Premio José Luis Mesías/ De otro lado, el Premio de Investigación José Luis Mesías que otorga cada año el Centro Universitario Santa Ana ha sido para el trabajo Alérgenos en el vino que han realizado un equipo de profesionales de la Universidad de Extremadura, formado por María Isabel Rodríguez, Mónica Palomino, María del Rosario Pardo, María del Pilar Campos, Froilán Rascón y Her Rodríguez.