Importando talento europeo

Si hace 20 años nos contaran que hay una joven eslovena, de 27 años, que ha cambiado la capital de su país para venirse a Almendralejo en busca de un futuro laboral y que ese trabajo está relacionado con hacer dibujos animados para cine y televisión, sencillamente esto parecería un reportaje de fantasía. Pero las cosas cambian. Y muy rápido. El estudio de animación The Glow está provocando que se descubran historias curiosas con Almendralejo como trasfondo. El estudio cuenta cada vez con más proyectos y sus reconocimientos provocan que despierte mucha expectación.

Veronika Hozjan es una eslovena que estudió Bellas Artes en su país y tiene un máster en dibujo. Sabe que su profesión es de dar saltos por Europa. De proyecto en proyecto. De pronto, la película de Buñuel se cruzó en su camino, y se preguntó: ¿podría trabajar allí en Almendralejo?

«Creía que era todo más grande, pero luego descubrí una ciudad pequeña, un grupo de trabajo pequeño, pero muchos proyectos interesantes por delante», dice Veronika. En principio, llegó en octubre con una beca Erasmus y para que le tutorizaran un cortometraje del que era directora. Vino para dos meses y ya lleva seis. «Nosotros la integramos rápidamente en nuestros proyectos nada más aterrizar. Estuvo primero trabajando en Operación Frankestein y luego nos ha ayudado a muchas cosas», reconoce José María Fernández de Vega, director en The Glow.

El talento de Veronika va mucho más allá del dibujo. «Tiene un caracter parecido al nuestro. Sabe congeniar con gente y le hemos ayudado en labores de producción ejecutiva como búsqueda de clientes o de financiación. Puede encajar en las dos vertientes y tiene talento», reconoce José María.

Veronika lo tiene claro. Viajará a finales de marzo a Eslovenia a visitar a su familiar, pero después volverá para seguir en The Glow.

«En The Glow me he encontrado mucho más de lo que esperaba porque he podido participar de muchos otros proyectos». José María reconoce que en The Glow existe esa filosofía de «darle oportunidades a la gente que es buena e integrarlos en los proyectos».



Residente europea

Para Veronika ha sido todo más fácil por la Residencia de Jóvenes Europeos, un edificio que fue creado, precisamente, para acoger talento de Europa. Allí ha vivido durante estos meses, con habitación, cocina, espacios de trabajo y todas las comodidades. Veronika abre el camino al talento europeo y lo hace demostrando que hay oportunidades en esta tierra.