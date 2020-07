Un informe de Sanidad no permite la apertura de la piscina de verano

Los vecinos de Almendralejo no podrán disfrutar este año de la piscina municipal de verano situada en el polideportivo Tomás de la Hera. Así lo ha anunciado la concejala del equipo de gobierno, Raquel del Puerto, quien ha explicado que un informe de Sanidad de la Junta de Extremadura desautoriza su apertura al no cumplirse las condiciones de seguridad y salubridad para los usuarios y, por este motivo, la decisión del equipo de gobierno ha sido no abrir las instalaciones este año.

El principal problema que tiene la piscina de Almendralejo es su antigüedad, de más de 40 años, y el hecho de no esté acondicionada para cumplir con los exigentes protocolos actuales, más restringidos aún por la crisis internacional del coronavirus. Raquel del Puerto explicó que la piscina fue construida en su momento atendiendo a unas normativas que cambiaron en el año 2012. Desde entonces, no está acondicionada para cumplir con algunos requisitos como es el proceder a la evacuación del agua por zonas laterales durante el proceso de depuración.

En las reuniones mantenidas con Salud Pública, se dio a conocer ese estricto protocolo de seguridad y salubridad para las piscinas municipales. Entre esas exigencias, se pide que haya mediciones del cloro cada hora, por lo que los procesos de depuración han de ser constantes. Esa depuración se exige hacerla por los skimmers laterales, pero precisamente en estos laterales hay pérdidas de agua por fuga y hacen inviable que la piscina de verano de Almendralejo cumpla este requisito, ya que se considera peligrosa la depuración por los skimmers de fondo al haber riesgos de succión y atrapamiento.

«No podemos garantizar la seguridad de los usuarios con estos problemas y por esta razón en el equipo de gobierno, hemos tomado esta decisión con responsabilidad», indica la concejala.

Raquel del Puerto destaca también que «nuestra intención ha sido en todo momento abrir la piscina, pero no ha sido posible».

Obras / Además, ha avanzado que ya ha sido encargado el proyecto de reforma para la adecuación de la piscina a la nueva normativa, para que su apertura de cara a los próximos años esté garantizada. Los cursos de natación y las actividades multideportivas previstas para los horarios de mañana se intentarán desarrollar parando la depuradora en esas horas. Si no se pudiera, se trasladaría su realización a la climatizada.