Isabel Gemio, invitada de honor de una gala benéfica de empresarios

La conocida presentadora extremeña Isabel Gemio será la invitada de honor de la gala benéfica empresarial que se celebrará en Almendralejo, concretamente en las instalaciones de Bodegas Payva, el 9 de noviembre. Empresarios de la localidad se reunieron ayer con la periodista en Madrid para cerrar los detalles de una cita que reunirá a empresarios de múltiples colectivos de toda Extremadura e, incluso, a otros llegados de otras comunidades.

El evento está organizado por las asociaciones de empresarios de Almendralejo como son la coordinadora empresarial (Ceal), los comerciantes del centro (Asemce) y el grupo BNI Desafío Almendralejo, cuyo crecimiento sigue imparable y ya ha rebasado los seis millones de euros en volumen de negocio desde su creación. Ángel Becerra, presidente de Ceal; Enrique Muñoz, de BNI; y Sergio Salgero, vicepresidente de Asemce, estuvieron en el encuentro.

Los tres colectivos tenían el deseo de organizar un encuentro multitudinario de empresarios en Almendralejo al tiempo que darle un matiz solidario, y ahí apareció la Fundación Isabel Gemio, una entidad que trabaja desde hace una década para recaudar fondos destinados a la investigación de enfermedades raras.

Los empresarios de Almendralejo propusieron a Isabel Gemio que los fondos recaudados en esta gala benéfica se destinaran, precisamente, a su fundación. La presentadora nacida en Alburquerque no solo aceptó, sino que además se reunió con ellos.

«Para mí es más que un honor recibir una noticia de este tipo. Es así cómo se cambia el mundo, con ideas generosas y altruistas», resaltó Gemio, quien añadió que «conseguir dinero para la investigación no es nada fácil en los tiempos que corren. Que la idea venga de empresarios de mi tierra me hace muy feliz. Esto no me había pasado en los diez años que llevo con la fundación».

La popular presentadora extremeña ha confirmado su presencia en la gala del 9 de noviembre y anima a todos los empresarios que puedan acudir a que lo hagan por esta buena causa.

Su libro/ Gemio aprovechó el encuentro con los almendralejenses para explicarles que tiene en proyecto publicar un nuevo libro en el que cuenta la historia de su hijo Gustavo que padece distrofia muscular y que, a sus 21 años, está en silla de ruedas. En la publicación, relata el día a día con su hijo y todas las particularidades que requiere una vida especial como la suya.

Durante la reunión, Isabel Gemio también explicó la problemática que existe con todas aquellas familias que tienen hijos con enfermedades raras. Asegura que ella se ha topado con muchos padres y madres desesperados porque, incluso, no sabían cuál era el diagnóstico y el nombre de la enfermedad qué realmente sufren sus hijos. Por esta razón, para ella la clave está en destinar recursos a la investigación.

La Fundación de Isabel Gemio trabaja en pocos proyectos, pero en todos ellos hay una una fuerte inversión en investigación. De hecho recordó a todas las personas que «la investigación ayuda a todos, tarde o temprano» y animó a contribuir.