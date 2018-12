La Junta adjudica la redacción del proyecto de regadío de Tierra de Barros

La adjudicación del contrato de redacción definitiva del proyecto de regadío en Tierra de Barros ya es una realidad. Ayer lo anunció la Junta de Extremadura en una comparecencia de prensa en la que estuvo la consejera de Agricutura, Begoña García Bernal, acompañada del director general de Desarrollo Rural, Manuel Mejías, y del presidente de la comunidad de regantes de Tierra de Barros, Isidro Hurtado.

Tal y como ya contó El Periódico Extremadura a inicios de semana, finalmente se ha impuesto para esta redacción del proyecto una UTE empresarial formada por las mercantiles Navier, Ingenova e Inproesa, ésta última es la única que tiene sede social en Extremadura. Las otras dos empresas de ingeniería, con experiencia en regadíos, tienen sede social en Sevilla.

La Junta de Extremadura ha considerado que este es el último paso previo al inicio de unas obras de las que se beneficiarán casi 1.500 agriculturores. Eso mismo ha resaltado la consejera Begoña García, quien destaca que estas obras dimensionarán las posibilidades económicas de unas 15.000 hectáreas de cultivo. En rueda de prensa ha detallado que el contrato para la redacción del proyecto se ha adjudicado por un precio de 907.500 euros (IVA incluido), lo que ha supuesto una baja respecto al precio base de licitación del 48%.

Begoña García ha dicho que el proyecto debe estar redactado en los próximos doce meses y que, tras ello, «hay que ponerse manos a la obra, nunca mejor dicho, remarcando que «ya no hay marcha atrás».

La consejera ha querido explicar que, desde hace más de tres años, la comunidad de regantes de Tierra de Barros y la Junta de Extremadura han venido trabajando «codo con codo» para convertir en realidad este proyecto. «Ya dijimos al inicio de esta legislatura que el regadío de Tierra de Barros era una prioridad, pues va a generar empleo y riqueza en 12 pueblos de esta comarca, llevará agua a 6.700 parcelas y aumentará el nivel de producción y de renta de Extremadura».

En su exposición, la consejera ha añadido que el proyecto básico medio ya estipulaba que el 63% de la futura superficie regable está dedicada al olivar y el 36% restante a la vid. La superficie media de la parcela es de 2,2 hectáreas por finca. A todo esto ha sumado que ahora el objetivo se centra en que este plan de regadío sea declarado de Interés General por parte del Gobierno de España, una pelea que lleva años de reivindicaciones.

Desde la Junta han indicado en numerosas ocasiones que no se plantean otro escenario que no sea el del apoyo del Ejecutivo nacional para participar en la financiación con un tercio de los costes del proyecto (unos 65 millones de euros, aproximadamente), siendo las otras dos partes iguales entre agricultores y Junta de Extremadura. «Eso mismo pedimos al anterior Gobierno, y a la vista está que no lo hizo y eso mismo pedimos a este Gobierno ahora», puntualiza Begoña García.

Los agricultores participantes en el proyecto ya tenían constancia de que la adjudicación se iba a producir esta semana, ya que Isidro Hurtado les avanzó la noticia en la junta de regantes.