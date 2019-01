Lobato confirma la prórroga de los presupuestos para el presente año

El Ayuntamiento de Almendralejo trabajará en 2019 con los presupuestos prorrogados aprobados en 2018. Así lo ha confirmado el alcalde José García Lobato, quien tras el pleno de enero informó de que era obligatorio hacerlo, aunque «si en algún momento hubiera algún tipo de perjuicio para el ayuntamiento por no tener presupuestos nuevos, en 2019 existirían unos nuevos».

El alcalde aclaró que, desde el equipo de gobierno, no tienen impedimentos para redactar otro, aunque consideran que la fórmula de la prórroga puede ser positiva en estos momentos y añadió que «si se hacen presupuestos en pleno año electoral muchas veces llega la crítica de si se puede dejar condicionada la próxima legislatura, pero si no lo hacemos también se puede criticar que no se haya hecho», tras lo cual reiteró que tienen la «capacidad de elaborar unos «en caso de que fuera necesario».

Recordar que en 2018 se aprobó un presupuesto nuevo para el ejercicio 2018, los primeros del gobierno popular. El que se presentó fue de 29,5 millones, con un gasto general de 22,8 millones (77%) y una bolsa de inversiones cifrada en 6,3 millones (23%).

En su momento, el alcalde señaló que con este se mantienen todos los servicios que se prestan en los últimos años, además de mantener el catálogo de ayudas sociales y subvenciones.

Sin decisión para las elecciones/ Sobre su futuro en la alcaldía y ante las preguntas de los periodistas, García Lobato declinó desvelar aún sus intenciones sobre si presentará o no a la reelección como alcalde en las elecciones de mayo. «Veo normal que otras candidaturas ya se estén presentando y tengan que darse a conocer. La mía está realizada desde hace unos años con la gestión. Estamos aún dentro de los plazos y ya se irá desvelando».

Todo indica que desde dentro del partido trabajan para presentar una lista renovada y, posiblemente, una nueva candidatura con Lobato al frente.

Otros partidos ya han movido ficha. El PSOE ya anunció la candidatura de José María Ramírez, quien será presentado oficialmente el jueves, a las ocho de la tarde en el hotel Acosta en un acto al que acudirá Guillermo Fernández Vara en calidad de secretario general de los socialistas .

También se ha dado a conocer la candidatura de Santiago Fernández por Izquierda Unida, aunque no han confirmado si se unirán con alguna formación tras algunas conversaciones mantenidas Podemos. Ciudadanos y Vox también se organizan, aunque todavía no han presentado oficialmente candidato.