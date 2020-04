Más de 300 denuncias interpuestas en Almendralejo por saltarse la cuarentena

Según los datos aportados por el ayuntamiento de Almendralejo, en coordinación con los cuerpos de seguridad del Estado, Policía Local y Nacional han interpuesto más de 300 sanciones en la capital de Tierra de Barros por incumplimiento de las normas establecidas durante el estado de alarma.

Los datos no son alarmantes y, en general, el alcalde, José María Ramírez Morán, ha felicitado el comportamiento genérico de la población que está siendo “muy respetuosa” con las normas, aunque como en todos los lugares, siempre hay quiénes se saltan la ley. O en este caso, la cuarentena. Ramírez ha señalado que “hay casos de personas que han recibido más de cuatro denuncias durante el estado de alarma y burlan de manera descarada las recomendaciones y normas a seguir. Muchas sanciones están fundamentadas”, añade. También señala que los ciudadanos pueden hacer sus pertinentes reclamaciones en caso de no estar de acuerdo con las sanciones impuestas o poder demostrar fehacientemente que dichas denuncias no estarían bien realizadas en esos momentos.

Por otra parte, en Almendralejo también hay un dispositivo especial que está coordinado desde el Ministerio del Interior para supervisar durante estos días de Semana Santa posibles desplazamientos a segundas residencias que no están permitidos realizarse. El primer edil también ha recordado a aquellos que vengan a Almendralejo procedentes de otros lugares de España que han de estar confinados en un lugar durante, al menos, dos semanas.

Ramírez ha querido felicitar a los niños y niñas de Almendralejo por “el excelente comportamiento y el ejemplo que nos están dando en estos días”, recomendándoles mucho que se laven las manos como gran observación. También ha felicitado a las hermandades y cofradías de la ciudad “porque han sabido adaptarse muy bien a las circunstancias y han utilizado los recursos que están a su alcance para vivir estos días la Pasión de cristo con fe y esperanza”.