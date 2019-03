El Ministerio del Interior debe decidir qué hacer con la obra de la comisaría

La construcción de la nueva comisaría de la Policía Nacional en Almendralejo sigue paralizada. Hace dos semanas que la empresa Germán Gil Senda, adjudicataria del contrato para hacer esta actuación por un importe de 1.277.000 euros, decidió no continuar con los trabajos por el sobrecoste que le genera la obra, alegando que la redacción del proyecto está mal y no recoge ni las medidas exactas ni una serie de complementos acordes a la normativa vigente para hacer este tipo de edificaciones.

Los operarios de obra se han marchado y en el terreno, situado en una parcela que linda con las calles Benito Pérez Galdós y Miguel Azorín, sólo se encuentra un guarda de seguridad, ya que la empresa está encargada de la custodia de la obra y es responsable de cualquier desperfecto que allí se suceda, al menos, hasta que se resuelva esta situación.

La obra está paralizada y sólo tiene dos caminos: o que el Ministerio del Interior acepte la propuesta de mejora planteada por la empresa y que supone un modificado de la actuación con una mejora del 45% del presupuesto, es decir, casi 700.000 euros más, o que finalmente desista y se produzca una resolución del contrato, liquidando los trabajos realizados. En estos momentos, en la parcela está levantada la estructura de los dos pisos donde se sustenta la comisaría.

La constructora aún no ha recibido contestación a la propuesta por parte del Gobierno de España, pero según ha podido saber este periódico por fuentes cercanas a la empresa, el ministerio asume que el proyecto está mal redactado y que hay errores importantes que afectan al presupuesto acordado. Desde la empresa no quieren pronunciarse en exceso sobre la cuestión porque alegan que «esto no depende de nosotros. La empresa no pide las cosas porque sí, sino porque el proyecto tiene muchas carencias y hay que complementarlas. Otra cosa es que los trámites burocráticos que existen sean capaces de solventarse», apuntan. En este sentido, la posibilidad de que se rescinda el contrato cobra fuerza. Si esto ocurre, la obra quedaría paralizada y el Ministerio del Interior debería realizar un nuevo proyecto, más ajustado, y licitando el resto de trabajos que falten hasta la ejecución definitiva del edificio.

Nuevas plazas / De otro lado, el Diario Oficial de Extremadura ha publicado las bases que rigen la convocatoria para tres plazas de agente de policía local mediante el sistema de movilidad, es decir, los agentes interesados en estas plazas deben ser aquellos que ya están ejerciendo su función como policía local en otras ciudades y ahora tengan la intención de trasladarse como agente a Almendralejo, con una plaza fija. La convocatoria de plazas pertenece a la escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales y clase de la Policía Local.

Estas plazas de movilidad se otorgarán mediante sistema de concurso por méritos. Desde que fue publicada en el Diario Oficial, los aspirantes tienen un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles. Con ello aumentará la plantilla de policía que sigue carente de efectivos.