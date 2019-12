Minusbarros será homenajeado en el acto del Día de la Constitución

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Pues tampoco han tardado mucho.. si estuvo ya aprobado en 2012 la nominación de esa rotonda junto al Tanatorio que se llamára MINUSBARROS. y hasta finales de 2019 no se lleva a efectos... ya me contaràn como pueden ir otras cosas no menos importantes. (asfaltado calles de tierra, iluminación del varias calles de la periferia, urbanizaciòn de otras. etec... bueno dias.