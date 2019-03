El musical Chicago, primera gran atracción del Wine Music Festival

El Wine Music Festival está de vuelta. El conocido como primer festival de música de la capital de Tierra de Barros tendrá segunda edición y comenzará el 31 de marzo. Después de vibrar con un concierto trepidante con grupos históricos como Avalancha, Cómplices, Tam Tam Go, Danza Invisible u OBK, o de disfrutar de la música en la sala del teatro Carolina Coronado con los conciertos de José Mercé, Álex Ubago o Míkel Erentxun, la segunda entrega de este particular evento vuelve a estar dividida en tres citas, y la primera es a finales de este mes con el musical Chicago.

El espectáculo tendrá lugar el domingo 31, a las seis de la tarde, en el teatro. Bajo la dirección de Pedro Pomares, que ha coordinado musicales como Los Miserables, La Bella y la Bestia o el Fantasma de la Ópera, entre otros, se pone en escena un show con guion original, voces en directo, espectaculares coreografías y canciones históricas de Chicago, Burlesque y Cabaret.

Este musical, que se pondrá en escena respaldado con una crítica muy buena de los expertos, recrea los últimos días de un emblemático local de cabaret y burlesque que está abocado al cierre por sus deudas. Sin embargo, la visita del más famoso e influyente programa nocturno de televisión del estado de Illinois le abre la puerta a su supervivencia.

Las entradas ya se han puesto a la venta al precio de 12 euros. Hay un pack de tres por 30 euros.

Además, ese domingo, la Denominación de Origen Ribera del Guadiana, otro de los participantes en el Wine Music Festival, volverá a instalar expositores para degustar de vinos y productos de la tierra durante las horas previas al espectáculo. Se colocarán en el parque de Espronceda. Asimismo, y como ya ocurriera durante la primera edición, habrá catas de vino en la Sala de los Espejos del teatro y que requerirán inscribirse para participar.

Objetivo y más conciertos / Pedro Macarro, uno de los organizadores del Wine Music Festival, indicó, en su presentación, que pretenden aunar ese domingo cultura, música, enoturismo y deporte, ya que el musical coincide con la Media Maratón Pablo Villalobos.

Otra cita confirmada en el II Wine Music Festival será el gran concierto del sábado 7 de septiembre en la plaza de toros con grupos míticos como La Guardia, No me pises que llevo chanclas, Los Toreros Muertos, Los Trogloditas y el dj New Man. Programarán cinco horas de música ininterrumpida cuyas entradas están a la venta al precio de 20 euros en anticipada, siendo de 25 el día del evento en taquilla.

Para ese día también se instalarán alrededor de la plaza de toros los expositores de la DO Ribera del Guadiana y se harán las catas de vinos previas en las salas del Museo del Vino. El objetivo propuesto por la organización es el de superar las 2.000 personas.

El festival tiene otra cita intermedia programada para el 6 de julio, aunque aún no se ha desvelado quién es el protagonista.