Nemoin tiene de plazo hasta el día 23 para pagar a sus trabajadores

Hasta el 23 de enero hay de plazo para que la empresa Nemoin y sus trabajadores lleguen a un acuerdo para desbloquear el Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE) en el que están incluidos sus 84 empleados, como consecuencia de los problemas económicos que acarrea la empresa, dedicada al montaje de estructuras metálicas y calderería, hace varios meses.

Sin embargo, los representantes sindicales han confirmado a este periódico que los trabajadores no se han movido de su postura, que no es otra que la reivindicación del pago de las nóminas atrasadas (80% de la extra de julio, la de diciembre, y las nóminas de octubre, noviembre y diciembre) y que les despidan conforme a la legislación laboral, es decir, una indemnización de 45 días por año trabajado para los que lo hacen desde antes del 2012 y desde el 2012 hasta ahora, 33 días, y abonar el 10% para los que han tenido problemas para pagar las hipotecas y lo pueden justificar. Abonar 500 euros al mes a los que han estado en el ERTE y no podido disfrutar el paro y las vacaciones no disfrutadas.

Mientras, la empresa trata de pagar las nóminas y resolver la situación. Incluso, ha intervenido Extremadura Avante para ayudar a desenquistar este problema.

No obstante, algunos empleados no quieren volver a trabajar porque consideran que Nemoin no va a poder resolver la situación y quieren buscarse un futuro en otras empresas. «Es un oficio que no es el más fácil del mundo y es duro, pero hay demanda de trabajo en otras partes y la gente lo sabe», asegura un afectado.

Los trabajadores y la empresa (que tiene obras en Perú y Dubái) han acordado tener una próxima reunión el martes 14 de enero para seguir las negociaciones.