El nuevo PGM puede ser la llave para regularizar construcciones en la zona de San Marcos

La aprobación del nuevo Plan General Municipal antes de que finalice el presente 2020 sigue siendo una obsesión para el equipo de gobierno del Ayuntamiento.

El alcalde, José María Ramírez, ha señalado que «es el momento de ponerlo en marcha y, además, con una cuestión que hemos de explorar para regularizar algunos asentamientos irregulares, como ocurre en muchos casos de zonas de San Marcos».

Ramírez hace referencia a una de las particularidades de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible (LOTUS) que podría permitir que los ayuntamientos utilizaran una fórmula para poder regularizar aquellas edificaciones que no están legalizadas y que se multiplican por la zona de San Marcos. «Es una opción interesante que, si la trabajamos bien, puede ser una solución para muchos vecinos». De momento, no ha trascendido más, pero en otras ciudades de la región ya han explorado esta vía para solucionar asentamientos irregulares. Es el caso de Badajoz, donde el suelo de 19 urbanizaciones pasó a ser rústico para ser regularizadas. Son urbanizaciones del extrarradio donde el ayuntamiento no concedía licencias desde el año 2007. Estaban situadas en un limbo legal que puede ser parecido al tema de San Marcos. Esperan que el PGM sea aprobado antes de final de año.