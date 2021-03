Una ordenanza regulará el tráfico de los patinetes en Almendralejo

Desde la concejalía de Tráfico de Almendralejo vienen detectando una gran proliferación en los últimos meses de los denominados vehículos de movilidad personal (VMP) en el espacio público o lo que es lo mismo, los llamados patinetes eléctricos que están tan de moda. Sin embargo, no existe una regulación formal para el tráfico de este tipo de vehículos, así como bicicletas eléctricas, por lo que el ayuntamiento de Almendralejo ha decidido elaborar una ordenanza municipal al respecto que presentó este miércoles.

La normativa consta de 19 artículos y hace referencia a estos vehículos dotados de una o dos ruedas, con una sola plaza y propulsados por motores eléctricos que no pueden superar los 25 kilómetros por hora.

Según la nueva ordenanza, este tipo de vehículos deberán utilizar en todo momento la calzada o circular por carriles bici o acera-bici, es decir, aquellas aceras donde esté marcado el paso de bicicletas. En ningún momento pueden circular por parques o lugares y espacios que estén reservados al paso de peatones.

La edad mínima para poder circular con este tipo de patinetes es de 16 años y, en ningún caso, podrá amarrarse el mismo a árboles, farolas o cualquier mobiliario urbano para aparcarlo. Desde el momento de entrada en vigor de la ordenanza, los encargados de conducir cualquier VMP estarán expuestos a sanciones leves, graves o muy graves si no cumplen con esta ordenanza.

Esta normativa ha sido elaborada por técnicos municipales con la supervisión de la policía local. Será expuesta durante 15 días en la web del ayuntamiento para que los vecinos puedan consultarla y puedan emitir alegaciones si lo precisan. Si se producen alegaciones, serán estudiadas por los técnicos. El objetivo es que la ordenanza pueda ser aprobada definitivamente en el pleno de finales de marzo para su puesta en marcha de inmediato.

Fuentes de la policía local han confirmado que en Almendralejo se han producido algunos accidentes con patinetes involucrados en el tráfico, aunque no han sido de grandes consecuencias. No obstante, consideran «absolutamente necesario» hacer esta normativa para dotar de seguridad no sólo al tráfico de vehículos, sino también de peatones.

Para adelantar a uno de estos patinetes en la calzada hay que hacerlo dejando un margen mínimo de distancia de metro y medio. Los conductores no están obligados a llevar casco, aunque es recomendable. Sí deberán tener un seguro de responsabilidad.