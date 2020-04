La pandemia es incapaz de frenar el flujo de los negocios en BNI

En tiempos de pandemia, crisis sanitaria y una sobrevenida crisis laboral, hay grupos que siguen manteniendo una estructura sólida para mantener un flujo de negocios más que interesante. De ello se aprovechan los 64 empresarios de Almendralejo que forman parte de BNI Desafío, un grupo que se ha adaptado a los tiempos para seguir generando rédito económico, pese a vivir tiempos difíciles.

Por sexta vez, sus miembros se reunieron de manera telemática esta semana para intercambiar referencias de negocio y ofrecer nuevas líneas empresariales que hagan rentables sus empresas. Y ello porque la estructura BNI les permite no solo hacer negocios entre sí sino también intercambiar contactos con millones de usuarios repartidos entre los 74 países en los que opera BNI.

De hecho, en los últimos días, BNI Extremadura ha mantenido una reunión por videoconferencia con empresarios y personalidades de Ciudad de México con el objetivo de abrir nuevas vías de negocio y poder colaborar juntos en proyectos.

Con la incertidumbre en el entorno y muchas puertas cerradas, el grupo BNI Desafío ha preferido reinventar a los suyos y mirar al exterior. «Gracias a mi perfil BNI, se ha puesto en contacto conmigo un empresario de Barcelona para hablarme de un proyecto interesante», explica el arquitecto Javier Díaz de la Peña. «A mí me ha salido un contacto interesante en Sevilla para una actuación», señala, por su parte, Juanma Mangas, de Vértico, una empresa dedicada a las actuaciones en altura. «Yo, todo lo que estoy trabajando ahora es gracias al grupo BNI porque no podemos entrar en domicilios», destaca Diego Corbacho, de Pinturas y Decoración Diego.

más casos con buen resultado /La historia no queda ahí. Los comentarios y experiencias traspasan fronteras. Ángel Barrera, de Adiper Salud, está cerrando contactos con miembros de BNI en Colombia, Chile o Perú, mientras que Santi Barragán, de Studio 51 Fitness, ha podido cerrar sesiones de deporte on line con un grupo de Utah, en Estados Unidos, gracias a BNI Desafío.

Otros casos son los de José Manuel Álvarez, de Ortodental, o el de María José Cuevas, psicóloga, que han podido integrarse en grupos de sus sectores en toda España para renovarse, conocer nuevos métodos e intercambiar referencias de negocio.

Manuel Ángel Sánchez, de la empresa Lean Best, lo define muy gráficamente: «Estar ahora en BNI o no estar es como el que viaja y no viaja. Lo que aporta el grupo ahora es una mentalidad distinta a los demás», indica.

Sectores libres/ El grupo BNI Desafío Almendralejo se ha propuesto alcanzar los 70 miembros. A día de hoy, organizan encuentros para contactar con otros empresarios y crear grupos de trabajo y asumir proyectos de envergadura. Aún quedan algunos sectores libres para integrarse como socios como son los de farmacia, ortopedia, veterinaria, mudanzas, distribuidora de bebidas, peluquería, taller de motos, bodegas, aceituneras, congelados, aceite de oliva, jamones, automatización, fontanero, wedding planet, o protección de incendios.

Resaltar, finalmente, que BNI Desafío Almendralejo genera un volumen de negocio medio de 265.000 euros al mes, mientras que en el último año han sido más de tres millones. Además, hace ya unos meses sobrepasó la barrera de los diez desde que se fundó en la localidad.