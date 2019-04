La película sobre Buñuel, lista para presentarse en cines de toda España

Cuando el almendralejense José María Fernández de Vega, de la mano de su productora The Glow, decidió embarcarse en este proyecto, no sabía que un largometraje de animación sobre un personaje como Luis Buñuel pudiera dar tanto que hablar y tendría el máximo reconocimiento de la crítica profesional del sector. Pero a veces, los sueños, se cumplen y la película Buñuel en el Laberinto de las Tortugas, realizada íntegramente en Almendralejo y coproducida por The Glow, se estrenará oficialmente en las salas de cine de España este viernes 26 de abril, en lo que será un día histórico para la ciudad.

Será en las salas Multicines Victoria de Almendralejo donde se pueda ver la proyección completa de la película por primera vez, un largometraje que ya se ha presentado en Estados Unidos y que no descarta entrar en la carrera por un Oscar.

Hoy, 22 de abril, también es un día importante para el proyecto, ya que se ha organizado un preestreno oficial de la película en los Multicines Victoria de Mérida, a partir de las 21.00 horas. La entrada es por invitación y se esperan muchas personalidades de la región para presenciar la cita.

Hace un par de semanas, gran parte del equipo que ha elaborado la película en las instalaciones de la Factoría de la Innovación de Almendralejo viajó hasta la capital de Tierra de Barros para ver una proyección inicial. Fue un pase privado para unas 30 personas, algunas venidas de lugares tan lejanos como Estocolmo (Suecia). Para todos fue un momento único por ver la finalización de un producto de más de tres años de trabajo.

Reconocimientos/ Desde que empezó a participar en festivales, la crítica ha tenido a bien de reconocer esta historia que narra cómo un joven Luis Buñuel, que acaba de estrenar su primera película ‘La edad de oro’, acude a Las Hurdes, una de las regiones más pobres y olvidadas de España, para grabar un documental después de que a su amigo Ramón Acín le tocara la Lotería de Navidad. Se trata de una historia de amistad que cuenta un episodio del cine español en el que Luis se convierte en Buñuel.

La película estuvo en la Sección Oficial del Festival de Málaga donde se llevó el premio Feroz a la mejor película, Premio Asecan, a la mejor ópera prima por parte de los críticos andaluces y la Biznata de Plata a la mejor Banda Sonora Oficial.

Este largometraje de animación también ha asombrado en Estados Unidos, donde ha conseguido venderse la película, un camino que le llevó a un premio en Los Ángeles.

Recientemente, el equipo acaba de conocer que la película ha sido seleccionada en la Sección Oficial de Annecy, el festival de animación más importante del mundo que tiene lugar en Francia y donde sólo hay ocho películas en concurso. Además, también se llevó el premio Cartoon Tribute, al mejor director europeo de animación que es Salvador Simó.

La película, además de romber una barrera de Extremadura con el sector cinematográfico, ha sentado las bases de un futuro estudio de animación en Almendralejo. Un estudio que ha formado a jóvenes extremeños en técnicas de animación para crear un sector de oportunidades desde la región con proyectos a niveles internacionales.