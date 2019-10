Piden al Gobierno que recupere la potestad para decidir sobre el cava

El Ayuntamiento de Almendralejo insta al Gobierno de España a que modifique de manera urgente el artículo del Real Decreto que deja en manos del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava la facultad de limitar las plantaciones y, por consiguiente, que dicha facultad revierta de nuevo sobre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, garantizando también que Extremadura pueda participar en los trámites de estos informes que salen cada año.

Así lo ha decidido el ayuntamiento tras aprobarse una moción en la sesión plenaria celebrada ayer. La moción deja patente que las consecuencias de la aplicación de este decreto pueden ser importantes para el sector del cava en Extremadura, «puesto que la Denominación de Origen Cava se ha opuesto sistemáticamente en los dos años anteriores a que hubiera una ampliación de las inscripciones de la DOP Cava, con el consiguiente perjuicio a agricultores y elaboradores en nuestra ciudad».

La modificación del Real Decreto se produjo el pasado septiembre y se trata de una reivindicación histórica del consejo regulador ante la situación excedentaria que tiene el sector, que ha conducido a una caída de los precios que se pagan por las uvas y por el vino base Cava, según alegaba el citado consejo.

Concediendo el control exclusivo de la decisión sobre el número de hectáreas que dedicar para hacer nuevas plantaciones al consejo regulador, se suprime el trámite de informe de las comunidades autónomas que pertenecen a la DOP Cava, entre ellas Extremadura.

EN TRIBUNALES/ El año pasado, la Junta de Extremadura ya presentó alegaciones a la resolución del 27 de diciembre del Ministerio de Agricultura mediante la cual se fijaba para el 2018 la superficie que se podría conceder para autorizaciones de nuevas plantaciones, reconversión de derechos y replantaciones con un máximo de 57 hectáreas por cada una de las autorizaciones. Presentó requerimiento previo y, al ser desestimado, presentó un recurso contencioso administrativo.

En lo que se refiere a la campaña de 2019, la consejería de Agricultura también presentó alegaciones a la resolución del ministerio que restringía las replantaciones a 377,06 hectáreas.

En esta campaña también se presentó un requerimiento previo a la interposición de un recurso contencioso administrativo. No obstante, como las solicitudes presentadas por los agricultores extremeños de replantación fueron admitidas y al no haberse llegado al límite con las solicitudes presentadas, la Junta de Extremadura decidió no recurrir.

La moción ahora aprobada por el ayuntamiento indica que este Real Decreto puede repercutir de manera negativa en el progreso del sector.