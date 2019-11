El pleno aprueba un desembolso de 83.655 para pagar facturas

El pleno de la corporación de Almendralejo, en su sesión de noviembre, ha aprobado, con el voto a favor de todos los grupos políticos, la resolución y levantamiento de dos notas de reparo que fueron emitidas por la Intervención Municipal, con el objetivo de pagar facturas atrasadas del ayuntamiento con proveedores por un valor de 83.655 euros.

La resolución de la primera nota de reparo, que lleva aparejada la aprobación de un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, hace referencia a 28 facturas que corresponden a gastos producidos en el ejercicio 2018 y anteriores por importe de 7.089 euros, según explicó la delegada de Hacienda del ayuntamiento, Juliana Megías. En su exposición, la concejala socialista dijo que no se podían abonar hasta que no se levantase el reparo de Intervención, motivo por el que se inicia este expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, el cual «sirve para realizar los trámites oportunos para pagar estas facturas». El alcalde aclaró que son facturas de años anteriores que se han registrado en 2019 y que tienen que pagarse «porque no se puede demorar más estos pagos a proveedores».

SEGUNDA NOTA / La resolución de la segunda hace referencia a 49 facturas por un importe de 76.566 euros. En este caso, son de este, que no tienen crédito presupuestario y que obedecen a gastos necesarios para el funcionamiento del ayuntamiento.

Raquel del Puerto, portavoz socialista, señaló que cuando el equipo de gobierno llegó al ayuntamiento «nos encontramos con unos desequilibrios presupuestarios en 84 partidas, en su mayoría de suministros», y añadió que algunas de créditos estaban inicialmente en negativo como son las relativas a la compra de material técnico para la policía local, productos de limpieza o materiales para las oficinas.

Del Puerto agregó que es un problema «sobrevenido» que tiene su origen en las prórrogas presupuestarias del anterior equipo de gobierno. Juan Arias, de Ciudadanos, también dijo que había partidas presupuestarias cuyos créditos estaban «gastados».