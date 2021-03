La Policía Local de Almendralejo pide a la población que no se relaje y siga cumpliendo las normas

El jefe de la Policía Local de Almendralejo, José Luis Parra, ha pedido a la población que no se relaje por los últimos buenos datos con menor número de contagios por covid-19 en la ciudad y reclama a los vecinos que sigan cumpliendo de manera escrupulosa las normas sanitarias. «Estamos notando una cierta relajación, en general, especialmente a una hora determinada de la tarde noche. Y tenemos que seguir siendo responsables porque la situación no es fácil», dijo.

Parra ha desvelado que el pasado lunes por la tarde se sancionó a 23 personas del mismo grupo que no estaban respetando algunas medidas de seguridad como la distancia obligatoria interpersonal o el mal uso de las mascarillas. Este grupo de personas estaba en la barriada de San José. Tanto policía local como policía nacional trabajaron en coordinación para intervenir por ser un grupo especialmente numeroso.

La relajación de la población se ha traducido en un ligero repunte del número de denuncias emitidas durante la última semana por no cumplir las normas del estado de alarma. Según los datos proporcionados por la policía local, hasta 17 personas fueron denunciadas por saltarse el horario del toque de queda, a pesar de haberse retrasado el mismo a las once de la noche. Además, se han interpuesto otras 32 denuncias más por no cumplir otro tipo de normativas como no ponerse bien la mascarilla cuando se transita por la calle.

Desde la policía local piden que los ciudadanos sean especialmente responsables cuando se encuentran en bares y restaurantes y han recordado que la mascarilla debe estar puesta en cada individuo, a pesar de que esté sentado en una terraza o en el interior de un bar, un hecho que detectan que vuelve a incumplirse de manera repetitiva y que puede obedecer a ese sentido de la relajación del que han alertado.

La policía local sigue efectuando controles en diferentes zonas y sigue trabajando a pie de calle para hacer respetar las normas. También se supervisa el interior de bares y restaurantes. Los agentes están siendo flexibles con los ciudadanos y, normalmente, suele avisar de posibles infracciones antes de ejecutar, aunque detectan a personas reincidentes a los que no queda más remedio que multar. También se prepara una nueva ordenanza para la regulación de los veladores.