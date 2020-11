El PP local denuncia la no construcción del quiosco bar de Cantalgallo

El Partido Popular, a través de uno de sus concejales en el ayuntamiento, Juan Daniel Bravo, ha criticado al equipo de gobierno que no se hayan finalizado las obras de construcción del quiosco-bar en la barriada de Cantalgallo, una actuación que se encontraba financiada con subvenciones de los fondos Aepsa que otorga el Gobierno de España. Según Bravo, el plazo de finalización de esta obra expiraba el 30 de septiembre, por lo que no haberla terminado supone la pérdida de 100.000 euros de estas ayudas para el ayuntamiento. Además de ello, Bravo recalca que supone también la no contratación de personas provenientes del paro agrario y la privación a los vecinos de la barriada de contar pronto con este servicio de repostería y alimentación.

Desde el PP local también avanzan que es la primera vez que el ayuntamiento devuelve este tipo de subvenciones y piden explicaciones de por qué este año no se ha solicitado subvención para el programa Generador de Empleo Estable, también de los fondos Aepsa, lo que supone, según Juan Daniel Bravo, de que no lleguen otros 100.000 euros más para ejecutar actuaciones en la ciudad. “Hablamos en total de una cantidad de 200.000 euros que no llegan a Almendralejo”, puntualiza.

Desde el equipo de gobierno ya indicaron hace unos días, a través del concejal delegado, Antolín Trigo, que se tratará de acabar este quiosco-bar con fondos propios. Lo que sí ha empezado a realizarse son las obras de remodelación del parque de Cantalgallo. El suelo de seguridad será reemplazado por uno nuevo y se renueva el mobiliario infantil. El presupuesto de la obra es de 14.898 euros.