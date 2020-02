Presentan la Infopirina, programa digital contra la desinformación

Vivimos en la sociedad de la información y en la de la desinformación. Así lo piensan muchos expertos en la materia que, desde hace tiempo, estudian cómo combatir esa desinformación traducida en noticias falsas (fake news), imágenes interesadas o informaciones manipuladas. Contra todo eso, la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (Aupex), en colaboración con la Junta de Extremadura, ha impulsado un proyecto llamado Infopirina, que no es más que una herramienta digital que enseña a las personas a estar preparadas para afrontar esa desinformación interesada y que fue presentada ayer en Almendralejo.

Evangelina Sánchez, directora del área de comunicación y tecnología de Aupex, compara el proyecto con un virus contagioso (la desinformación) que presenta unos síntomas y hay que tener unas pautas para combatirlo (infopirina). «Lo hacemos con un lenguaje muy sencillo, para que lo entienda todo el mundo, y también pueda servirle a profesionales que quieran impulsar acciones de alfabetización mediática», señaló.

Desde Aupex han elaborado un vídeo muy gráfico que muestra el proceso para combatir toda la desinformación, así como una web (www.infopirina.org) en la que dan pautas más concretas y que sirve de plataforma para leer artículos nacionales e internacionales. «Queremos que sea una web viva y que los usuarios puedan compartir experiencias».

Incontrolable/ El fenómeno de las noticias falsas o fake news se ha vuelto casi incontrolable a nivel mundial, propagándose de forma veloz por las redes sociales y habituales formas de comunicación como el Whatsapp. «El problema de todo esto es que no tiene una regulación de sanciones. Hay una información que está ahí y tú te la puedes creer o no. Lo que hacemos es dar herramientas al ciudadano para que no se crea como real todo lo que ve en internet», informó Pablo García, director general de Agenda Digital de la Junta de Extremadura.

García indicó también que tenemos muchos ejemplos en la actualidad que nos hacen dudar sobre si es verdad algunas de las cosas que pasan en el mundo, «como, por ejemplo, si han manipulado o no a los votantes».

La proliferación de dispositivos electrónicos desde los que accedemos a la información unido a los múltiples medios para comunicarnos hacen que herramientas como la infopirina sean interesantes para la ciudadanía.