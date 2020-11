El proyecto de obras del regadío podría ver la luz la próxima semana

El proyecto de obras del plan de regadío de Tierra de Barros podría presentarse en Almendralejo la próxima semana. Esa es la información a la que ha tenido acceso el Periódico Extremadura, después de que hace unos días se conociera también la declaración de interés general incluida en el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado, una doble noticia que supone dos pasos muy importantes para uno de los proyectos más ambiciosos de la historia en la comarca.

Isidro Hurtado, presidente de la Comunidad de Regantes de Tierra de Barros, ha valorado muy positivamente la noticia de la declaración del interés general por parte del Gobierno de la nación. «Sé de buena tinta que no han sido fáciles las negociaciones en Madrid para que esto sucediera. Me consta que el presidente, Guillermo Fernández Vara, y la consejería de Agricultura han insistido mucho para que esto fuera así. Se lleva trabajando muy bien en el proyecto desde hace meses y, en ocasiones, no hace falta tanto ruido para que las cosas funcionen».

Hurtado también adelantó que el proyecto de obras está prácticamente acabado. Hay que recordar que dicho proyecto está siendo elaborado por una UTE empresarial formada por las mercantiles Navier, Ingenova e Inproesa, ésta última con sede social en Extremadura, y que el presupuesto supera los 900.000 euros. La próxima semana se conocerán todos los detalles de esta redacción que será el paso previo a la licitación de las obras. «Hay que saber andar antes de correr. Necesitábamos dar estos pasos bien para que el plan sea una realidad», dice Hurtado.

El presidente de los regantes también ha avanzado que se sigue trabajando en el proyecto de impacto medioambiental, «que también se encuentra en fase muy avanzada. Todo esto nos indica que el proyecto no tiene marcha atrás». Reconoce que las buenas noticias de la declaración de interés general en los últimos días, ha levantado el optimismo de los agricultores “y han sido muchos los que han vuelto a interesarse por todo este tema”. Hurtado recuerda que el proyecto engloba 15.150 hectáreas de regadío y que hay en reserva cerca de 900 hectáreas más.

Reuniones / De otro lado, Hurtado señala que el único impedimento que han tenido en estos meses ha sido no poder celebrar la asamblea general ordinaria de junio y que, posiblemente, se pueda cancelar también la prevista en noviembre. «No obstante, vamos a intentar hacerle llegar bien toda la información a los agricultores», dice.