El PSOE quiere para el edificio del mercado también un uso comercial

El grupo municipal socialista de Almendralejo presentará hoy en la sesión plenaria de septiembre una moción urgente en la que planteará ampliar el uso socio-cultural previsto para el edificio en el que antes estaba el mercado de abastos y dotarlo también de uno comercial, pudiendo intercalar ambos dentro del recinto.

Según explicó el alcalde socialista, José María Ramírez, esta propuesta se hace para cumplir con la petición de las partes interesadas, «ya que no veo a nadie de acuerdo con lo propuesto por el anterior equipo de gobierno. Ni a los vecinos ni tan siquiera a la Coordinadora de Empresarios de Almendralejo» les gusta el modelo planteado para su remodelación. Además añadió que al dotar al edificio del mercado de un uso comercial, «justificamos una mayor revitalización de la zona con una sinergia entre comercio, cultura y turismo».

Ramírez Morán repasó ayer cómo se encuentra el contrato para ejecutar la rehabilitación del mercado que fue adjudicado el pasado mes de enero a la Unión Temporal de Empresas formada por Acsa y Senpa, la única que se presentó al concurso iniciado en junio de 2018 y que tuvo que ser licitado hasta en dos ocasiones.

«Cuando entramos nosotros en el ayuntamiento, el contrato estaba siendo analizado por los servicios técnicos y aún no estaba aprobado, y decidimos parar este proceso para que se debata en pleno», explicó el alcalde.

Dicha paralización se apoya en una serie de reuniones mantenidas con técnicos de los ministerios de Hacienda y Política Territorial para que cualquier cambio en el contrato que está integrado en la plataforma Edusi y que cuenta con el respaldo de los fondos europeos, no incumpla los requisitos de obligado cumplimiento por parte de Europa y fuera a peligrar su financiación.

Ramírez subrayó que si se aprueba la moción para darle un uso mixto socio-cultural y comercial al edificio, se solicitarán los informes pertinentes a servicios jurídicos y a Europa para ver todas las opciones que hay. No obstante, las principales son: la rescisión del contrato o modificarlo para darle un uso comercial.

avance de la Propuesta/ Ramírez Morán no quiso profundizar en exceso sobre cómo sería el edificio del mercado de abastos en caso de salir adelante la propuesta socialista, aunque avanzó que la idea es destinar la planta baja para un uso comercial y otra alta para el socio-cultural.

De lo que sí alertó Ramírez Morán es de que no se puede ir contra el tiempo en la ejecución de las obras financiadas con fondos europeos y recordó, en este sentido, que es cierto que los trabajos deberían acabar en 2021 y que podría haber prórrogas, «pero lo que no contó el anterior equipo de gobierno es que hay un compromiso de que a 31 de diciembre del 2019 tenía que estar justificada y pagada el 30% de las actuaciones de los Edusi y cuando nosotros llegamos solo se habían pagado 14.000 euros. Nos ha hecho saber el Ministerio de Hacienda que se corre el riesgo de perder la financiación, en el caso de que no se cumplan los plazos. Por eso hay mucha urgencia en hacer esto», subrayó.